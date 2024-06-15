شاهد.. إسبانيا تهزم كرواتيا بثلاثية نظيفة في يورو 2024

وجهت إسبانيا رسالة شديدة اللهجة إلى جميع المنتخبات المرشحة لإحراز كأس أوروبا بفوزها اللافت على كرواتيا، ثالثة مونديال قطر، بثلاثية نظيفة -السبت- على ملعب برلين الأولمبي ضمن المجموعة الثانية في أول مواجهة بين منتخبين من العيار الثقيل في البطولة الحالية.

وسجل ألفارو موراتا (29) وفابيان رويس (32) وداني كارفاخال (45+2) الأهداف.

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وتتساوى إسبانيا مع ألمانيا في الرقم القياسي لعدد الألقاب القارية (3 لكل منهما) بعد أن توجت الأولى بطلة 1964و2008 و2012.

وكانت المباراة اعادة لنهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو/حزيران 2023 على ملعب "دي كويب" في روتردام والتي انتهت بفوز إسبانيا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل صفر-صفر. كما التقى المنتخبان في النسخة الأخيرة من البطولة القارية وفازت إسبانيا أيضا 5-3 بعد التمديد.

ودخل المنتخبان المباراة بثقة عالية بعد النتائج اللافتة لهما استعدادا للبطولة، حيث سحق المنتخب الإسباني نظيره الأندوري 5-0 ثم الأيرلندي الشمالي 5-1، في حين تغلبت كرواتيا على البرتغال 2-1 في عقر دار الأخيرة وعلى مقدونيا 3-0.

وشارك الجناح الشاب لامين جمال أساسيا فبات أصغر لاعب يشارك في مباراة في تاريخ نهائيات كأس أوروبا.

ويبلغ جمال الذي تألق في صفوف برشلونة الموسم الفائت، 16 عاما و338 يوما، بعد أن كان الرقم القياسي السابق بحوزة البولندي كاتسبر كوزلوفسكي الذي خاض نهائيات نسخة 2020 التي أقيمت صيف 2021 بعمر 17 عاما و246 يوما.

ونجح موراتا في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة أمامية متقنة في عمق الدفاع الكرواتي من رويس فكسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس وسدد بيسراه على يمينه (29).

وسرعان ما أضاف رويس الهدف الثاني بعد أن راوغ مدافعين داخل المنطقة وسددها بيسراه داخل الشباك على يسار الحارس (32).

فابيان رويز، نجم باريس سان جيرمان، يسجل الهدف الثاني لمنتخب لاروخا 📦 اشترك الآن ولا تفوت المتعة والإثارة 👇 🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF

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وكادت كرواتيا تقلص الفارق مباشرة بواسطة لاعب وسط النصر السعودي مارسيلو بروزوفيتش لكن تسديدته أبعدها الحارس أوناي سيمون فتهيأت أمام لوفرو ماير الذي سددها في الشباك الخارجية.

ووجه المنتخب الإسباني الضربة القاضية لكرواتيا عندما سجل مدافع ريال مدريد كارفاخال الهدف الثالث عندما استلم كرة عرضية متقنة من جمال وغمزها بسن القدم داخل الشباك من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع (45+2).

وضغط المنتخب الكرواتي في مطلع الشوط الثاني لإنقاذ ماء الوجه في حين اعتمد المنتخب الإسباني على الهجمات المرتدة السريعة ومنها كاد جمال يضيف الهدف الرابع لولا براعة الحارس الكرواتي في التصدي لمحاولته (52).

وسنحت فرصة ذهبية أمام كرواتيا لتقليص الفارق عندما أخطأ الحارس الإسباني في تشتيت إحدى الكرات فوصلت إلى برونو بيتكوفيتش لكن رودري عرقله من الخلف فاحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر ركلة جزاء انبرى لها بيتكوفيتش بنفسه وتصدى لها سيمون قبل أن يمررها إيفان بيريشيش باتجاه بيتكوفيتش مجددا وتابعها الأخير داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد لأن بيريتشيش ارتكب مخالفة (78).

واقتنص منتخب إسبانيا أول 3 نقاط في المجموعة الثانية ليتنفس الصعداء قبل صدام قوي جديد أمام إيطاليا حامل اللقب في الجولة الثانية.

أما المنتخب الكرواتي فتعرض لصدمة مبكرة يأمل تداركها عندما يواجه ألبانيا يوم الأربعاء المقبل، لينعش آماله في التأهل للدور الثاني قبل مواجهة إيطاليا في الجولة الثالثة.