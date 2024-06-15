سويسرا تهزم المجر بثلاثية في يورو 2024

حققت سويسرا فوزا ثمينا على المجر 3-1 السبت في كولن، في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وكانت ألمانيا المضيفة سحقت أسكتلندا 5-1 في افتتاح البطولة أمس.

وسجّل أهداف الفائز كوادوو دواه (12)، ميشال أبيشر (45) وبريل إمبولو (90+3)، فيما وقّع بارناباش فارغا (66) على هدف المجر.

ورفعت سويسرا رصيدها إلى 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف ألمانيا التي قدّمت أداء مميزا أمام أسكتلندا الجمعة في ميونخ.

وقطعت سويسرا، بقيادة نجم خط الوسط المخضرم غرانيت تشاكا، شوطا كبيرا نحو الفوز في الشوط الأوّل، إذ سيطرت على المباراة أداء ونتيجة وتقدمت بهدفين نظيفين.

على ملعب "راين إنرجي شتاديون" وأمام 43 ألف متفرّج، التقى المنتخبان للمرة الأولى في بطولة رسمية منذ 86 عاما، بعد فوز المجر 2-0 ثم حلولها وصيفة في كاس العالم 1938 وصيفة وراء إيطاليا.

لكن في السنوات الأخيرة، دانت الأفضلية لسويسرا التي رفعت رصيدها إلى 7 انتصارات في آخر عشر مواجهات.

وفي ثالث مشاركة لها تواليا في البطولة القارية، تتطلّع سويسرا لتكرار إنجاز النسخة الأخيرة عندما بلغت ربع النهائي وخرجت بركلات الترجيح أمام إسبانيا، وذلك بعد أن تخطت فرنسا بثمن النهائي بركلات الترجيح أيضا.

وصحيح أن بلاد التزلج البالغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة بلغت ثمن نهائي كأس العالم في آخر 3 مشاركات، لكنها ودّعت بنتيجة ساحقة في نسخة قطر 2022 أمام البرتغال 1-6.