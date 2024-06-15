برايتون يتعاقد مع أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن نادي برايتون آند هوف ألبيون اليوم السبت أنه عين فابيان هورزلر (31 عاما) مدربا جديدا للفريق بعقد حتى 2027، مما يجعله أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحل هورزلر محل المدرب الإيطالي روبرتو دي تسير بي الذي رحل في نهاية الموسم الماضي بعد أن ساعد الفريق على التأهل للمنافسات الأوروبية للمرة الأولى خلال فترة توليه المسؤولية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 يشرفون على كبار أوروبا.. غوارديولا مدرسة لتخريج المدربين list 2 of 2 أفضل اللاعبين في كل مركز بالدوريات الخمسة الكبرى end of list

وقاد المدرب الأميركي المولد فريق سانت باولي إلى صدارة دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، وصعد إلى دوري الأضواء باعتباره البطل.

وقال توني بلوم رئيس برايتون "منذ بداية عملية تعيين مدربنا الجديد، كان فابيان دائما مرشحا بارزا، ولفت انتباهنا بعمله الاستثنائي في سانت باولي على مدى 18 شهرا الماضية".

وأضاف "لديه أسلوب لعب يتماشى مع الطريقة التي نريد أن يلعب بها برايتون، وأثق أن مشجعينا سيقدرونه ويستمتعون به. يتمتع فابيان أيضا بخبرة تدريبية ممتازة وعمل مع الاتحاد الألماني على مختلف المستويات العمرية. نحن متحمسون حقا لبدء العمل مع فابيان للتحضير للموسم المقبل".

وأنهى برايتون الموسم الماضي في المركز 11 في الدوري بعد موسم شاق وصل فيه أيضا إلى دور 16 في الدوري الأوروبي.

وقال هورزلر "لقد حقق النادي تقدما مذهلا خلال المواسم القليلة الماضية والهدف هو مواصلة البناء على هذا النجاح. كنت أرغب في الحصول على فرصة للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا أطيق الانتظار للقاء اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين".