الإسباني جمال الأصغر والبرتغالي بيبي الأكبر.. أرقام تحطم في يورو 2024

سيصبح الإسباني الأمين جمال لاعب برشلونة، أصغر لاعب سنا يظهر في نهائيات بطولة أوروبا 2024 إذا مثل إسبانيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية أمام كرواتيا في برلين.

وسيبلغ جمال 16 عاما و11 شهرا ويومين اليوم السبت ويقترب من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم البولندي كاسبر كوزلوفسكي في النهائيات الأخيرة عندما شارك وعمره 17 عاما و246 يوما.

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وحطم لاعب الوسط كوزلوفسكي الرقم القياسي الذي سجله قبلها بـ"6 أيام" لاعب منتخب إنجلترا جود بيلينجهام، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما و349 يوما في أول ظهور له في بطولة أوروبا 2020 أمام كرواتيا على ملعب ويمبلي.

ولم يكشف لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا عمن سيبدأ المباراة الافتتاحية لفريقه في بطولة أوروبا 2024 أمام كرواتيا، لكنه أشاد بالجناح الطائر جمال.

وقال المدرب -أمس الجمعة- "إنه لاعب صغير يتمتع بموهبة لا تصدق. عدد قليل جدا من اللاعبين يمتلكون قدراته فيما يتعلق بفهم اللعبة".

ويعد السويسري يوهان فونلانتين أصغر لاعب يسجل في بطولة أوروبا بعمر 18 عاما و141 يوما ضد فرنسا في نسخة 2004.

ومن المرجح أن تشهد البطولة أيضا رقما قياسيا جديدا لأكبر لاعب سنا إذ يحمل الحارس المجري غابور كيرالي الرقم الحالي (كان عمره 40 عاما و86 يوما‭(‬ أمام بلجيكا في دور 16 لبطولة أوروبا 2016 بفرنسا.

لكن قلب الدفاع بيبي سيبلغ 41 عاما و113 يوما عندما تلعب البرتغال مع جمهورية التشيك في لايبزيج يوم الثلاثاء.