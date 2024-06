بعذر غريب.. أب أسكتلندي يبرر غياب ابنه عن المدرسة خلال يورو 2024

وجه أب أسكتلندي رسالة إلكترونية إلى مدرسة ابنه تضمنت عذرا غريبا لتبرير غيابه خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في يورو 2024 بألمانيا، التي ستنطلق -اليوم الجمعة- بالمباراة الافتتاحية بين البلد المستضيف وأسكتلندا في المجموعة الأولى.

وقرر إيان ميكلجون، المشجع المتحمس للمنتخب الأسكتلندي، اصطحاب ابنه أليكس (12 عاما) معه لحضور منافسات يورو 2024 في ألمانيا، رغم أن العام الدراسي لم ينته بعد وأن الطفل سيغيب عن الفصل لعدة أيام.

وبرر الأب ميكلجون من مدينة إدنبره هذا الغياب المطول عن المدرسة بعذر مجنون دونه في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها إلى المدرسة وتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

A wee wander through Frankfurt on our first day in Germany 🇩🇪⚽️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #EURO2024 pic.twitter.com/NSHupSNfGR

