بعذر غريب.. أب أسكتلندي يبرر غياب ابنه عن المدرسة خلال يورو 2024

وجه أب أسكتلندي رسالة إلكترونية إلى مدرسة ابنه تضمنت عذرا غريبا لتبرير غيابه خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في يورو 2024 بألمانيا، التي ستنطلق -اليوم الجمعة- بالمباراة الافتتاحية بين البلد المستضيف وأسكتلندا في المجموعة الأولى.

وقرر إيان ميكلجون، المشجع المتحمس للمنتخب الأسكتلندي، اصطحاب ابنه أليكس (12 عاما) معه لحضور منافسات يورو 2024 في ألمانيا، رغم أن العام الدراسي لم ينته بعد وأن الطفل سيغيب عن الفصل لعدة أيام.

وبرر الأب ميكلجون من مدينة إدنبره هذا الغياب المطول عن المدرسة بعذر مجنون دونه في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها إلى المدرسة وتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

A wee wander through Frankfurt on our first day in Germany 🇩🇪⚽️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #EURO2024 pic.twitter.com/NSHupSNfGR — Iain Meiklejohn (@meiklejohn21) June 13, 2024

وقال والد الطالب "أكتب إليكم ببساطة لأبلغكم أن أليكس لن يكون في المدرسة اعتبارا من الخميس 13 يونيو/حزيران وإلى أن يتم إقصاء أسكتلندا من يورو 2024".

وأضاف ميكلجون (48 عاما) "سنكون في رحلة تعليمية عبر ألمانيا لزيارة العديد من المدن حيث سندرس المشاعر العاطفية التي يمر بها مشجعو أسكتلندا في اليورو".

وأكد إيان إنه غير قلق بشأن تغيب ابنه عن الدروس المدرسية، وهو على يقين من أنه سيكون لديه متسع من الوقت للتعويض عن ذلك. وقال في حديثه لإذاعة بي بي سي "سيتعلم ألكس في غضون أسبوعين من السفر أكثر مما سيتعلمه في المدرسة".

وختم "سأضمن أن يعد ألكس تقريرا تفصيليا عند عودته إلى أسكتلندا".

The wee man’s school have been notified of his impending absence ✊🏼🇩🇪⚽️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #euro2024 pic.twitter.com/WszlSoCcki — Iain Meiklejohn (@meiklejohn21) June 12, 2024

وسبق للطفل أليكس أن سافر برفقة والده إلى 24 دولة، حيث حضرا نهائي كأس العالم في روسيا، ويعتبر إيان إن متابعة منتخب أسكتلندا كان وسيلة مهمة للتواصل مع ابنه.

وقال إيان: "المقولة التي ظلت عالقة في ذهني دائما هي أن كرة القدم لا تتعلق بالفوز أو الخسارة، بل تتعلق بالشخص الذي تشاهد معه المباريات"، وقد ظل هذا دائما عالقا في ذهني.. إن متابعة أسكتلندا معا أمر رائع بالنسبة لنا".