كشف تقرير نشرته مجلة "فوتبول فياننس" عن الرواتب السنوية لمدربي المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا.

وتنطلق منافسات اليورو -اليوم الجمعة- بالمباراة الافتتاحية بين البلد المضيف وأسكتلندا في ملعب ميونخ ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويعد مدرب المانشافت جوليان ناغيلسمان من بين المدربين في اليورو الذين يحصلون على أعلى الأجور، براتب قدره 4.8 ملايين يورو سنويًا.

وفي ما يلي أعلى 10 مدربين أجرا في بطولة أمم أوروبا 2024

غاريث ساوثغيت – مدرب إنجلترا: 5.8 ملايين يورو

جوليان ناغيلسمان- مدرب ألمانيا: 4.8 ملايين يورو

روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال: 4 ملايين يورو

ديديه ديشامب- مدرب فرنسا: 3.8 ملايين يورو

رونالد كومان- مدرب هولندا: 3 ملايين يورو

لوتشيانو سباليتي- مدرب إيطاليا: 3 ملايين يورو

فيتشينزو مونتيلا- منتخب تركيا: 1.8مليون يورو

مراد ياكين- مدرب سويسرا: 1.6 مليون يورو

رالف رانجنيك- مدرب النمسا: 1.5 مليون يورو