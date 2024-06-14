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أعلى 10 مدربين أجرا في بطولة أمم أوروبا 2024

مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين يحصل على راتب سنوي يقدر بـ 1.6 مليون يورو (رويترز)
14/6/2024

كشف تقرير نشرته مجلة "فوتبول فياننس" عن الرواتب السنوية لمدربي المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا.

وتنطلق منافسات اليورو -اليوم الجمعة- بالمباراة الافتتاحية بين البلد المضيف وأسكتلندا في ملعب ميونخ ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويعد مدرب المانشافت جوليان ناغيلسمان من بين المدربين في اليورو الذين يحصلون على أعلى الأجور، براتب قدره 4.8 ملايين يورو سنويًا.

وفي ما يلي أعلى 10 مدربين أجرا في بطولة أمم أوروبا 2024

 

  • غاريث ساوثغيت – مدرب إنجلترا: 5.8 ملايين يورو
مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت مدرب (رويترز)

 

  • جوليان ناغيلسمان- مدرب ألمانيا: 4.8 ملايين يورو
مدرب منتخب ألمانيا جوليان ناغيلسمان (غيتي)

 

  • روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال: 4 ملايين يورو

 

روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال (الفرنسية)
  • ديديه ديشامب- مدرب فرنسا: 3.8 ملايين يورو

 

مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب (الفرنسية)
  • رونالد كومان- مدرب هولندا: 3 ملايين يورو
مدرب منتخب هولندا رونالد كومان (رويترز)

 

  • لوتشيانو سباليتي- مدرب إيطاليا: 3 ملايين يورو
مدرب منتخب إيطاليا لوتشيانو سباليتي (الفرنسية)

 

  • فيتشينزو مونتيلا- منتخب تركيا: 1.8مليون يورو
مدرب منتخب تركيا فيتشينزو مونتيلا (رويترز)

 

  • مراد ياكين- مدرب سويسرا: 1.6 مليون يورو
مدرب منتخب سويسرا مراد ياكين (رويترز)

 

  • رالف رانجنيك- مدرب النمسا: 1.5 مليون يورو

 

مدرب منتخب النمسا رالف رانجنيك (الفرنسية)
  • دومينيكو تيديسكو- مدرب بلجيكا: 1.5 يورو
مدرب منتخب بلجيكا دومينيكو تيديسكو (غيتي)

 

المصدر : الجزيرة