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شاهد.. الجماهير الأسكتلندية تجتاح ميونخ قبل افتتاح يورو 2024

احتشد آلاف من المشجعين الأسكتلنديين في الساحة للاحتفال قبل المباراة الافتتاحية ضد ألمانيا (غيتي)
14/6/2024

شهدت ساحة مارينبلاتز المركزية بمدينة ميونخ الألمانية تجمعا ضخما للجماهير الأسكتلندية، قبل لقاء منتخب بلادها مع نظيره الألماني، اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، في ألمانيا.

واحتشد آلاف من المشجعين الأسكتلنديين في الساحة للاحتفال قبل المباراة.

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وأظهرت مقاطع فيديو، تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مشجعين أسكتلنديين وهم يشربون الجعة في الحانات والمطاعم في مارينبلاتز، وقامت فرقة الغليون الأسكتلندية بتقديم عرض فني، كما انتشر مزمار القربة في جميع أنحاء الساحة.

ولا تعد ساحة مارينبلاتز موقعا مركزيا للغاية في مدينة ميونخ فحسب، بل هي أيضا المحطة الرئيسية لمترو الأنفاق المتجه إلى ملعب ميونخ، الذي يستضيف اللقاء الافتتاحي للمسابقة القارية.

يذكر أن المباراة تجرى ضمن منافسات المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات للبطولة، التي تضم أيضا منتخبي سويسرا والمجر.

 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية