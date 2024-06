موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

ستصطدم إسبانيا وكرواتيا السبت المقبل على ملعب الأولمبي ببرلين في واحدة من أكثر المباريات إثارة ببطولة أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا بداية من الجمعة 14 يونيو/حزيران وحتى 14 يوليو/تموز المقبل.

ويسعى المنتخب الإسباني إلى استعادة المكانة التي كان عليها حين أحرز ثلاثية كأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.

وأنهى لاروخا، بطل أوروبا 3 مرات (رقم قياسي بالتساوي مع ألمانيا) استعداداته لخوض النهائيات القارية، بأفضل طريقة من خلال فوزه الودي الكبير على أيرلندا الشمالية 5-1 السبت في مايوركا.

تملك إسبانيا بالجناحين الشابين لامين جمال (برشلونة) ونيكو وليامس (أتلتيك بلباو) سلاحين رائعين على الأطراف، لأنهما يتمتعان بالسرعة والخيال اللذين افتقدهما المنتخب الإسباني لاستكمال الميزات الفنية العالية التي يتمتع بها لاعبوه.

وفي المقابل، تأمل كرواتيا بقيادة المدرب زلاتكو داليتش في الثأر من إسبانيا التي أقصتها من الدور ثمن النهائي في كأس أمم أوروبا الأخيرة، وفازت عليها بركلات الترجيح 5-4 في نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

وستحاول كرواتيا، وصيفة بطل كأس العالم 2018 والثالثة في قطر قبل عامين، الذهاب بعيدا في هذه البطولة القارية التي لم تتخطَّ فيها حاجز ربع النهائي منذ عام 2008.

