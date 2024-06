أرقام قياسية تنتظر رونالدو في يورو 2024

يستعد نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو مرة أخرى لقيادة هجوم منتخب البرتغال الساعي للتتويج للمرة الثانية بلقب بطولة أمم أوروبا التي تنطلق اليوم الجمعة، وتستمر حتى 14 يوليو/تموز المقبل.

ولا يزال رونالدو قويًا في سن الـ39 عامًا، ولعب دورًا محوريًا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، حيث سجل 10 أهداف في 9 مباريات ليتأهل رجال المدرب روبرتو مارتينيز إلى النهائيات بسجل مثالي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لماذا تغيرت أسماء الملاعب في ألمانيا قبل يورو 2024؟ list 2 of 2 مبابي "القائد" يتمنى التتويج بلقب أمم أوروبا end of list

وتتطلع الجماهير الكروية لمشاهدة ما الذي سيفعله "الدون" طيلة هذه البطولة بعد أن قاد البرتغال إلى مجد بطولة أمم أوروبا عام 2016.

وسجل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات 128 هدفًا رائعًا في 206 مباراة دولية خلال مسيرة لامعة استمرت 21 عامًا مع البرتغال، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ كرة القدم.

ويستحوذ رونالدو بالفعل على عدد من الأرقام القياسية في اليورو، كونه الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 14 هدفا، والأكثر خوضا للمباريات بواقع 25 مباراة.

ومن المؤكد أنه يتطلع إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال يورو 2024.

Cristiano Ronaldo EURO 2016.

The most overrated campaign of all time.

(THREAD) pic.twitter.com/f39Plf1Dja — Nolo (@NoloFCB) December 22, 2022

وفي ما يلي 12 رقمًا قياسيًا يمكن أن يحطمها رونالدو في اليورو:

الأكثر مشاركة

من المقرر أن يصبح رونالدو أول لاعب على الإطلاق يشارك في 6 بطولات أوروبية، إذ يتساوى حاليا مع حارس مرمى إسبانيا السابق إيكر كاسياس في عدد المشاركات (5).

أكبر لاعب يسجل

إذا سجل رونالدو هدفا واحدا على الأقل، فسيصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة، متجاوزا إيفيكا فاستيك لاعب منتخب النمسا (38 عاما، 257 يوما).

لكن الدون يواجه مشكلة في تحطيم هذا الرقم القياسي في وجود زميله البرتغالي بيبي (41 عاما).

أكبر عدد من الأهداف في مختلف البطولات الأوروبية

سيصبح رونالدو أيضًا أول لاعب على الإطلاق يسجل في 6 بطولات أوروبية مختلفة إذا هز الشباك مرة واحدة على الأقل في يورو 2024.

أكبر عدد من الأهداف في بطولة أوروبية واحدة

بعد تسجيله 5 أهداف في بطولة أمم أوروبا 2020، يعد رونالدو حاليًا واحدًا من 9 لاعبين فقط سجلوا 5 أهداف أو أكثر في بطولة أوروبية واحدة.

ويبقى الرقم القياسي بحوزة أيقونة فرنسا ميشيل بلاتيني (9 أهداف في بطولة أمم أوروبا 1984) ونجم منتخب "الديوك" الحالي أنطوان غريزمان (6 في بطولة أمم أوروبا 2016).

EURO 2020: Cristiano Ronaldo

EURO 2016: Antoine Griezmann

EURO 2012: Fernando Torres

EURO 2008: David Villa

EURO 2004: Milan Baroš Who will score the most goals at #EURO2024?! ⚽#EUROTopScorer | @AlipayPlus pic.twitter.com/5qS6DRqGvR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 5, 2024

أكبر هداف في النهائي

يسعى رونالدو ليصبح أكبر هداف في نهائي بطولة أوروبا، وهو الرقم القياسي الذي يحمله حاليًا المدافع الإيطالي المتقاعد حديثًا ليوناردو بونوتشي الذي سجل ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020 وكان يبلغ 34 عاما و71 يوما.

التتويج بلقبين

إذا فازت البرتغال ببطولة هذا العام، فسيصبح رونالدو ثاني لاعب فقط، بعد كاسياس الإسباني عامي 2008 و2012، يقود منتخب بلاده للفوز بلقبين في بطولة أوروبا.

التمريرات الحاسمة

قدم رونالدو إجمالي 6 تمريرات حاسمة في بطولة أوروبا، وهو على بعد تمريرتين فقط من رقم جناح التشيك السابق كاريل بوبورسكي (8).

الفرص التهديفية

رونالدو أيضًا على وشك تهيئة أكبر عدد من الفرص للاعب واحد في تاريخ البطولة الأوروبية.

فبعد أن صنع 41 فرصة خلال مشاركاته الخمس السابقة في البطولة، باتت تفصله فرصتان للتفوق على مواطنه لويس فيغو (42).