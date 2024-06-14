تنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 -الجمعة- بمشاركة 24 منتخبا يضمون في صفوفهم أفضل المواهب الكروية وأعلاها قيمة سوقية ويعول عليهم في بلوغ المجد الكروي بإحراز اللقب القاري.

ومن بين 24 منتخبا متنافسا في البطولة التي تقام بألمانيا في الفترة بين 14 يونيو/حزيران وحتى 14 يوليو/تموز، تستحوذ 4 منتخبات على اللاعبين الأعلى قيمة.

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ويعد الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي كيليان مبابي اللذان سيلعبان معا في ريال مدريد الموسم المقبل، الأعلى قيمة في البطولة القارية.

في المقابل، يغيب عن القائمة النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي (196 مليون دولار) ومواطنه مارتن أوديغارد لاعب أرسنال (103 ملايين دولار)، لأن النرويج لم تتأهل إلى البطولة القارية.

كما استبعد الإسباني بابلو غافي لاعب برشلونة (98 مليون دولار) من القائمة لعدم مشاركته في اليورو بداعي الإصابة.

فيما يلي اللاعبون الـ10 الأعلى قيمة في يورو 2024 (بحسب ترانسفير ماركت):

1- الإنجليزي جود بيلينغهام: 180 مليون يورو (ريال مدريد).

2- الفرنسي كيليان مبابي: 180 مليون يورو (ريال مدريد).

3- الإنجليزي فيل فودن: 150 مليون يورو (مانشستر سيتي).

4- الإنجليزي بوكايو ساكا: 140 مليون يورو (أرسنال).

5- الألماني فلوريان فيرتز: 130 مليون يورو (باير ليفركوزن).

6- الألماني جمال موسيالا: 120 مليون يورو (بايرن ميونخ).

7- الإنجليزي ديكلان رايس: 120 مليون يورو (أرسنال).

8- الإسباني رودري: 120 مليون يورو (مانشستر سيتي).

9- الإنجليزي هاري كين: 100 مليون يورو (بايرن ميونخ).

10- الفرنسي إدواردو كامافينغا: 100 مليون يورو (ريال مدريد).