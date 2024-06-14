لسبب غريب.. حارس مرمى سنغافورة يطالب الجماهير الصينية بإيقاف إرسال الأموال له

طالب حسن سوني حارس مرمى منتخب سنغافورة المشجعين الصينيين بالتوقف عن إرسال أموال إليه بعد أن ساعدت تصدياته خلال هزيمة سنغافورة 3-1 أمام تايلند في بلوغ الصين المرحلة التالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وأنقذ حارس المرمى (40 عاما) 11 كرة يوم الثلاثاء لتخفق تايلند في التأهل للمرحلة التالية رغم فوزها 3-1.

وكان يتعين فوز تايلند بـ3 أهداف نظيفة أو تسجيل 4 أهداف على الأقل والانتصار بفارق هدفين لتتقدم على الصين في الترتيب بالمجموعة.

وانتشر اسم حسن على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بين عشية وضحاها وتم تداول رمز الاستجابة السريع للدفع الخاص بالمطعم الذي يديره مع زوجته عبر الإنترنت حيث استخدمه مشجعون صينيون لإرسال أموال.

وقال حسن في تصريحات إذاعية "استمتعت بالأمر لفترة من الوقت. بينما كانت الأموال تأتي إلينا. لكن بعد ذلك، كنت أفكر متى سيتوقف هذا؟ هل هذا قانوني؟.. أعتقد أن علينا أن نتوقف في مرحلة ما".

وحذر حسن من إمكانية خداع المشجعين في ظل تداول رموز استجابة سريعة مزيفة أيضا.

وكتب حسن، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، "أقدر دعمكم لي في الأيام القليلة الماضية مما أتاح لي معرفة شغف مشجعي كرة القدم الصينيين تماما".

وأضاف "خلال الأيام القليلة الماضية، تم تداول رمز الاستجابة السريع للمدفوعات في مطعم أرز جوز الهند الخاص بي على نطاق واسع عبر الإنترنت، بينما استخدمت بعض مقاطع الفيديو رموزا مزيفة".

وختم "أناشد الجميع أن يتحلوا بالحكمة في دعمهم ويتوقفوا عن تحويل الأموال إليّ عبر الإنترنت".