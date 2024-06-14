بالصور.. حفل افتتاح بطولة أمم أوروبا 2024

شهد حفل افتتاح منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" -القصير والبسيط- تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخب "المانشافت" المضيف ونظيره الأسكتلندي.

وأدى الراقصون -الذين ارتدوا ألوان الـ24 منتخبا المشاركين في البطولة- الأغنية الرسمية "نار" التي قام بغنائها المطرب ليوني أمام ملعب ممتليء بـ66 ألف متفرج، كان في مقدمتهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

وفي النهاية، حملت هايدي (أرملة بيكنباور) الكأس التي سيتم منحها للفريق الفائز في المباراة النهائية يوم 14 يوليو/تموز، إلى ملعب ميونخ، ثم وجهت قبلة إلى السماء.

وفاز بيكنباور، الذي توفي في يناير/كانون الثاني عن عمر 78 عاما، بيورو 1972 وكأس العالم 1974 كلاعب، كما فاز بكأس العالم 1990 كمدرب.

وقال فيليب لام، مدير البطولة، والذي كان قائدا للمنتخب الألماني الذي توج بلقب بطولة كأس العالم 2014، لشبكة "زد دي إف" إن اليورو "تجمع الناس سويا".

وقال إن الناس بحاجة "للمزيد من المرح والفرح والتفاؤل" وسط "التحديات والحروب في العالم.. ويجب علينا أن نتجمع سويا ونحتفل. أتطلع للأسابيع المقبلة".

حفل افتتاح يورو 2024 (رويترز)