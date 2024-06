الرجاء البيضاوي يتوج بلقب الدوري المغربي للمرة الـ13 في تاريخه

توج فريق الرجاء البيضاوي بطلا للدوري المغربي لكرة القدم للمرة الـ13 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على مولودية وجدة 3-صفر في الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

ورفع الرجاء، الذي توج باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020، رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الجيش الملكي، حامل لقب الموسم الماضي، الذي فاز في الجولة ذاتها على الفتح الرباطي 2-صفر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مولودية وجدة عند 25 نقطة في المركز الـ15 (قبل الأخير).

🏆WE ARE THE #CHAMP13NS OF MOROCCO! 🦅 pic.twitter.com/iUDEpoHwpA

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 14, 2024