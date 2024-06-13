الدوريات الأوروبية الأكثر تمثيلا في يورو 2024

يتطلع عشاق كرة القدم لمشاهدة نجومهم المفضلين في كأس الأمم الأوروبية 2024 لكرة القدم التي ستقام في ألمانيا الفترة بين 14يونيو/حزيران الجاري و14 يوليو/تموز المقبل.

وتضم البطولة الكثير من النجوم الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وعلى الرغم من توسيع "يورو 2024" لتشمل 24 فريقا، فإن كوكبة من النجوم ستغيب عن البطولة لأسباب مختلفة.

وسيكون هداف مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، أبرز الغائبين عن البطولة بعد فشل منتخب النرويج في التأهل للبطولة القارية.

ويعتبر لاعبو الدوري الإنجليزي الأكثر حضورا في "يورو 2024" يليهم نجوم الدوري الإيطالي ثم الألماني.

فيما يلي أكثر الدوريات الأوروبية تمثيلا في "يورو 2024":

1- الدوري الإنجليزي الممتاز: 95 لاعبا

2- الدوري الإيطالي: 91 لاعبا.

3- الدوري الألماني: 76 لاعبا.

4- الدوري الإسباني: 55.

5- دوري الدرجة الأولى الفرنسي: 28 لاعبا.

6- الدوري التركي الممتاز: 26 لاعبا.

7- دوري الدرجة الأولى التشيكي: 21 لاعبا.

8- دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: 18 لاعبا.