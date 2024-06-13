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يتأهب للمشاركة السابعة في كوبا أميركا.. ميسي يرفع شعار الحفاظ على اللقب

ميسي يتطلع للاحتفاظ بلقب كوبا أميركا الذي فازت به الأرجنتين في نسخة 2021 (رويترز)
13/6/2024

قال الظهير الأيمن لمنتخب الأرجنتين غونزالو مونتيل إنه لمس حماسة كبيرة لدى النجم ليونيل ميسي قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا يوم 20 يونيو/حزيران الجاري بالولايات المتحدة.

وشارك ليونيل ميسي في 6 نسخ من بطولة كوبا أميركا، وكان ظهوره الأول في نسخة 2007، التي وصل فيها للنهائي ولكنه خسر اللقب أمام البرازيل.

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وصرح مونتيل في مؤتمر صحفي، قبل المباراة الودية التي تخوضها الأرجنتين يوم الجمعة المقبل أمام منتخب غواتيمالا، قائلا "أراه سعيدا ومتحمسا للغاية. أحاول الاستمتاع باللعب معه، لأنه لاعب فريد، ورؤيته للملعب مميزة".

كما أشاد مدافع نوتنغهام فورست بالدفعة الكبيرة التي قدمها ميسي للدوري الأميركي لكرة القدم منذ التحاقه بنادي إنتر ميامي.

 

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وغواتيمالا غدا الجمعة على ملعب كوماندرز فيلد في مدينة لاندوفر بولاية ميريلاند في إطار الاستعداد لبطولة كوبا أميركا.

ويصل رجال ليونيل سكالوني إلى بطولة كوبا أميركا في مهمة الحفاظ على اللقب الذي فازوا به في 2021.

ويستهل منتخب التانغو مشواره في البطولة بمواجهة كندا يوم 20 يونيو/حزيران الحالي، قبل لقاء تشيلي في الـ25 من الشهر ذاته، وبيرو في الـ29 من الشهر نفسه.

المصدر : مواقع إلكترونية