يتأهب للمشاركة السابعة في كوبا أميركا.. ميسي يرفع شعار الحفاظ على اللقب

قال الظهير الأيمن لمنتخب الأرجنتين غونزالو مونتيل إنه لمس حماسة كبيرة لدى النجم ليونيل ميسي قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا يوم 20 يونيو/حزيران الجاري بالولايات المتحدة.

وشارك ليونيل ميسي في 6 نسخ من بطولة كوبا أميركا، وكان ظهوره الأول في نسخة 2007، التي وصل فيها للنهائي ولكنه خسر اللقب أمام البرازيل.

وصرح مونتيل في مؤتمر صحفي، قبل المباراة الودية التي تخوضها الأرجنتين يوم الجمعة المقبل أمام منتخب غواتيمالا، قائلا "أراه سعيدا ومتحمسا للغاية. أحاول الاستمتاع باللعب معه، لأنه لاعب فريد، ورؤيته للملعب مميزة".

كما أشاد مدافع نوتنغهام فورست بالدفعة الكبيرة التي قدمها ميسي للدوري الأميركي لكرة القدم منذ التحاقه بنادي إنتر ميامي.

El mejor abrazo que he visto hasta ahora. El que creó todo y el que lo finalizó. Gonzalo Montiel y Lionel Messi 😮‍💨🥺 pic.twitter.com/q8pAiSwmdq — ❬ 𝟐𝟗 ❭ 🇦🇷 (@AllAboutMontiel) November 18, 2023

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وغواتيمالا غدا الجمعة على ملعب كوماندرز فيلد في مدينة لاندوفر بولاية ميريلاند في إطار الاستعداد لبطولة كوبا أميركا.

ويصل رجال ليونيل سكالوني إلى بطولة كوبا أميركا في مهمة الحفاظ على اللقب الذي فازوا به في 2021.

ويستهل منتخب التانغو مشواره في البطولة بمواجهة كندا يوم 20 يونيو/حزيران الحالي، قبل لقاء تشيلي في الـ25 من الشهر ذاته، وبيرو في الـ29 من الشهر نفسه.