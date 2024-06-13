مبابي "القائد" يتمنى التتويج بلقب أمم أوروبا

عبّر الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن رغبته في التتويج بلقب بطولة أمم أوروبا 2024 التي تنطلق -الجمعة- وتستمر حتى 14 يوليو/تموز المقبل.

وقال مبابي في تصريح لقناة "سي إن إن" الأميركية "لقد فزت بكأس العالم. لقب أمم أوروبا هو الشيء الوحيد الذي أفتقده مع المنتخب الوطني".

وأضاف "أريد الفوز بهذه البطولة، إنها المرة الأولى التي أشارك فيها كقائد للمنتخب وهذا أمر مهم بالنسبة لي، وهي مهمة للبلد ونريدهم أن يكونوا فخورين بنا.. إنها فرصة أخرى لكتابة تاريخ بلدي".

“I really want to win this. It's my first competition as captain, so it’s really important for me." 🙏 Kylian Mbappe is ready to write the latest chapter in his and France’s history 🇫🇷🏆 🎥 @cnnsport @amandadcnn pic.twitter.com/ZotJ0r56yJ — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 12, 2024

ولا يملك لا مبابي ولا منتخب بلاده ذكريات سعيدة في كأس أوروبا قبل 3 أعوام، إذ لم يسجل اللاعب أي هدف ليودع المنتخب الفرنسي من دور الـ16، بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام سويسرا عندما أهدر النجم الفرنسي الركلة الحاسمة.

ويدخل المنتخب الفرنسي كأس أوروبا 2024 كأبرز المرشحين لإحراز اللقب، إلا أن آماله تعتمد بشكل كبير على نجمه مبابي مهاجم ريال مدريد.

ولا يُظهر مدرب "الزرق" ديدييه ديشان أي شكوك حول قدرة قائده على تقديم كل ما لديه في المسابقة القارية.

وسجل مبابي 47 هدفا في 78 مباراة مع منتخب بلاده، بما في ذلك ثلاثية مذهلة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بكأس العالم 2022 في الدوحة، ستبقى عالقة في الأذهان.

⚽️🇫🇷France #Euro2024 Squad Announced! Didier Deschamps has named his 25-man team featuring stars like Kylian Mbappe, and Olivier Giroud. Can Les Bleus add another trophy to their cabinet this summer in Germany? 🇫🇷🏆 🔗https://t.co/FMkqFeP8sS#Nova88 #BePartOfTheGame pic.twitter.com/5fbHyzGzCv — Nova88 News (@Nova88News) May 20, 2024

وحصدت فرنسا اللقب الأوروبي مرتين، الأولى كانت عام 1984 بقيادة ميشيل بلاتيني والثانية عام 2000 بقيادة ديدييه ديشان.

ويلعب منتخب "الديوك" في المجموعة الرابعة إلى جانب هولندا والنمسا وبولندا.