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مبابي "القائد" يتمنى التتويج بلقب أمم أوروبا

كيليان مبابي لم يسبق له التتويج ببطولة أمم أوروبا (رويترز)
13/6/2024

عبّر الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن رغبته في التتويج بلقب بطولة أمم أوروبا 2024 التي تنطلق -الجمعة- وتستمر حتى 14 يوليو/تموز المقبل.

وقال مبابي في تصريح لقناة "سي إن إن" الأميركية "لقد فزت بكأس العالم. لقب أمم أوروبا هو الشيء الوحيد الذي أفتقده مع المنتخب الوطني".

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وأضاف "أريد الفوز بهذه البطولة، إنها المرة الأولى التي أشارك فيها كقائد للمنتخب وهذا أمر مهم بالنسبة لي، وهي مهمة للبلد ونريدهم أن يكونوا فخورين بنا.. إنها فرصة أخرى لكتابة تاريخ بلدي".

ولا يملك لا مبابي ولا منتخب بلاده ذكريات سعيدة في كأس أوروبا قبل 3 أعوام، إذ لم يسجل اللاعب أي هدف ليودع المنتخب الفرنسي من دور الـ16، بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام سويسرا عندما أهدر النجم الفرنسي الركلة الحاسمة.

ويدخل المنتخب الفرنسي كأس أوروبا 2024 كأبرز المرشحين لإحراز اللقب، إلا أن آماله تعتمد بشكل كبير على نجمه مبابي مهاجم ريال مدريد.

ولا يُظهر مدرب "الزرق" ديدييه ديشان أي شكوك حول قدرة قائده على تقديم كل ما لديه في المسابقة القارية.

وسجل مبابي 47 هدفا في 78 مباراة مع منتخب بلاده، بما في ذلك ثلاثية مذهلة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بكأس العالم 2022 في الدوحة، ستبقى عالقة في الأذهان.

وحصدت فرنسا اللقب الأوروبي مرتين، الأولى كانت عام 1984 بقيادة ميشيل بلاتيني والثانية عام 2000 بقيادة ديدييه ديشان.

ويلعب منتخب "الديوك" في المجموعة الرابعة إلى جانب هولندا والنمسا وبولندا.

المصدر : الصحافة الأميركية