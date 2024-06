مبابي "القائد" يتمنى التتويج بلقب أمم أوروبا

عبّر الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن رغبته في التتويج بلقب بطولة أمم أوروبا 2024 التي تنطلق -الجمعة- وتستمر حتى 14 يوليو/تموز المقبل.

وقال مبابي في تصريح لقناة "سي إن إن" الأميركية "لقد فزت بكأس العالم. لقب أمم أوروبا هو الشيء الوحيد الذي أفتقده مع المنتخب الوطني".

وأضاف "أريد الفوز بهذه البطولة، إنها المرة الأولى التي أشارك فيها كقائد للمنتخب وهذا أمر مهم بالنسبة لي، وهي مهمة للبلد ونريدهم أن يكونوا فخورين بنا.. إنها فرصة أخرى لكتابة تاريخ بلدي".

