بالفيديو.. "إنسان الغاب" يتوقع فوز ألمانيا على أسكتلندا في يورو 2024

توقع حيوان إنسان الغاب في حديقة حيوان دورتموند فوز منتخب ألمانيا بفارق محدود على أسكتلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم التي تنطلق في ألمانيا غدا الجمعة.

ولا يعد إنسان الغاب فالتر (35 عاما) حديث العهد في التنبؤ بنتائج مباريات كرة القدم، إذ سبق له فعل ذلك في نسخ سابقة من كأس العالم وبطولة أوروبا وكذلك مسابقات الأندية الألمانية والأوروبية.

وتم وضع دلوين في حظيرته، اليوم الخميس، أحدهما به وشاح ألماني والآخر به وشاح أسكتلندي.

وقال مارسيل شتافينوا المتحدث باسم حديقة الحيوان "توقف فالتر أمام الدلوين، ثم ألقى نظرة على كليهما واتجه بثبات شديد نحو الدلو الألماني، لذلك أعتقد أن هذا يعني بالتأكيد فوز الفريق الألماني على أسكتلندا. لكن بعدها، توجه إلى الدلو الأسكتلندي، وبهذا ربما سيكون الفريق الأسكتلندي قريبا للغاية أيضا".

وتنطلق منافسات البطولة غدا الجمعة في ميونخ، ويعد المنتخب الألماني مرشحا بقوة في المباراة الافتتاحية أمام أسكتلندا.

وانضم فالتر إلى قائمة ضمت كائنات أخرى مثل الأخطبوط والفيل، تنبأت بنتائج مباريات كرة قدم دولية، ويتم ذلك عادة عبر اختيار الكائن لوعاء من الطعام يحمل علم المنتخب، على حساب وعاء آخر.

ومن بين أبرز تلك الكائنات، الأخطبوط بول الذي كان يعيش في حوض للأحياء المائية في مدينة أوبرهاوزن الألمانية وقد ذاع صيته خلال كأس العالم 2010 بداعي تمتعه بقدرة خارقة على توقع نتائج مباريات منتخب ألمانيا، وكان قد توقع حينذاك بشكل صحيح ما حققته ألمانيا في 7 مباريات.