شرطة لمكافحة "العنصرية" ضد لاعبي إنجلترا في يورو 2024

قبل بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق في ألمانيا -الجمعة- قال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن الاتحاد سيقدم تمويلا للشرطة لمساعدتها في ملاحقة الأشخاص الذين يوجهون إساءات إلى لاعبي منتخب إنجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي قضائيا.

وتعرض بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجيدون سانشو لإساءات عبر الإنترنت بعد إهدارهم ركلات ترجيح في خسارة إنجلترا 3-2 أمام إيطاليا في نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية.

وفي عام 2022، حُكم على مراهق بريطاني بالسجن لمدة 6 أسابيع بتهمة توجيه إساءة عنصرية إلى راشفورد بعد نهائي البطولة، وعاقبت محكمة بالسجن 10 أسابيع رجلا وجه إساءة عنصرية للاعبين الثلاثة خلال بث مباشر عبر فيسبوك.

The Football Association (FA) will provide funding to the police to aid in the prosecution of individuals who abuse England's players on social media, the governing body's CEO Mark Bullingham said ahead of the European Championship. https://t.co/tihxztCPqL https://t.co/tihxztCPqL — Reuters Sports (@ReutersSports) June 13, 2024

وقال بولينغهام لوسائل إعلام بريطانية "ما فعلناه في السابق هو جمع كل البيانات، والتي كانت في الواقع مجموعة أدلة لتقديمها للشرطة من أجل القيام بالملاحقة القضائية".

"لكن هذه المرة تحركنا إلى مرحلة ما هو أبعد إذ نمول بالفعل وحدة داخل الشرطة البريطانية ستتولى بعد ذلك مقاضاة المخالفين".

وقال بولينغهام إن التمويل سيكلف خزينة الاتحاد الإنجليزي نحو 25 ألف جنيه إسترليني (31 ألفا و952 دولارا) لكنه أضاف أن المبلغ قد يتغير بناء على عدد الملاحقات القضائية.

وتبدأ إنجلترا مسيرتها في البطولة ضمن المجموعة الثالثة بمواجهة صربيا -الأحد المقبل- ثم تلتقي مع الدانمارك في 20 يونيو/حزيران وسلوفينيا في 25 يونيو/حزيران.