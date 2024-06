شرطة لمكافحة "العنصرية" ضد لاعبي إنجلترا في يورو 2024

قبل بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق في ألمانيا -الجمعة- قال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن الاتحاد سيقدم تمويلا للشرطة لمساعدتها في ملاحقة الأشخاص الذين يوجهون إساءات إلى لاعبي منتخب إنجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي قضائيا.

وتعرض بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجيدون سانشو لإساءات عبر الإنترنت بعد إهدارهم ركلات ترجيح في خسارة إنجلترا 3-2 أمام إيطاليا في نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية.

وفي عام 2022، حُكم على مراهق بريطاني بالسجن لمدة 6 أسابيع بتهمة توجيه إساءة عنصرية إلى راشفورد بعد نهائي البطولة، وعاقبت محكمة بالسجن 10 أسابيع رجلا وجه إساءة عنصرية للاعبين الثلاثة خلال بث مباشر عبر فيسبوك.

The Football Association (FA) will provide funding to the police to aid in the prosecution of individuals who abuse England's players on social media, the governing body's CEO Mark Bullingham said ahead of the European Championship. https://t.co/tihxztCPqL https://t.co/tihxztCPqL

