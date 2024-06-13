ميسي يحسم موقفه من المشاركة مع الأرجنتين في أولمبياد باريس

أكّد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسّي أنه لن يحاول الفوز بالميدالية الذهبية الثانية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وقال ميسي -في مقابلة مع قناة "إي إس بي إن" الأميركية- "تحدّثت مع (مدرب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي خافيير) ماسكيرانو، واتفقنا على الوضع"، مضيفا أنها "لحظة صعبة لأن هناك أيضا كوبا أميركا، وهذا يعني أنني سأبتعد عن النادي (إنتر ميامي) لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر متتالية. في سني، لا أريد خوض كل شيء، ويجب أن اتخذ القرارات الصحيحة".

وتعوّل الأرجنتين على ميسي، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ37 يوم 24 يوليو/حزيران الحالي، للدفاع عن لقبها بطلة لكوبا أميركا المقررة في الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبل في الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوع على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية (من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب القادمين).

وكان ميسي جزءًا من المنتخب الأولمبي الأرجنتيني المتوج بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008.

وإذا لم يشارك ميسي في الألعاب الأولمبية هذا العام، فإنه لم يغلق الباب أمام المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة في عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي هذه الحالة سيصبح اللاعب الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم (6 مرّات).

وشدّد ميسي على أنه "من الرائع أن يكون لديك أرقام قياسية وأن تستمر في تحقيق أشياء مماثلة، لكنني لن أشارك في كأس العالم لمجرد القول إنني خضت النهائيات 6 مرات".

وأردف "إذا شعرت أنني بحالة جيدة وكان كل شيء جاهزًا لأكون هناك، فهذا رائع، لكنني لن أذهب لمجرد المشاركة".

وتابع "لكن من الصعب جدًا تخيّل ما يمكن أن يحدث، لأنه لا يزال أمامنا عامان. لست بحاجة إلى الالتزام الآن بالقول ما إذا كنت سأكون هناك أم لا".