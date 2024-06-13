ترزيتش يستقيل من تدريب دورتموند وفونسيكا المدرب الجديد لميلان

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم استقالة مدرب الفريق إدين ترزيتش، في الوقت الذي سيتولى فيه البرتغالي باولو فونسيكا تدريب ميلان الإيطالي خلفا لستيفانو بيولي بعقد لمدة 3 سنوات.

وذكر البيان المفاجئ -الذي أصدره "أسود الفيستيفال"- أن المدرب "ترزيتش (41 عاما) طلب من دورتموند إنهاء تعاقده بشكل فوري، وبعد محادثات، وافق النادي على طلبه".

وفاز ترزيتش بكأس ألمانيا مع دورتموند عام 2021 حين كان مدربا مؤقتا، وبعدها ساعد الفريق في احتلال المركز الثاني بجدول الدوري عام 2023، كما صعد بالفريق لنهائي دوري أبطال 2024 بعدما تولى تدريب الفريق بشكل دائم.

وقال ترزيتش، الذي يشجع دورتموند منذ الصغر، إنه "أمر مؤلم للغاية بالنسبة لي لكي أقول هذا لجماهير الفريق؛ ولكن اليوم سأنفصل عن بوروسيا دورتموند".

وأضاف :" بعد المباراة النهائية في ويمبلي، طلبت الاجتماع بالإدارة العليا للنادي، لأنني بعد 10 سنوات قضيتها في دورتموند -بينها 5 سنوات في الجهاز الفني وعامان ونصف العام كنت مديرا فنيا- أشعر أن العصر الجديد للنادي ينبغي أن يبدأ مع مدرب جديد".

في المقابل، أعلن نادي ميلان إيطالي تعيين البرتغالي باولو فونسيكا مدربا للـ"روسونيري" خلفا لستيفانو بيولي بعقد لمدة 3 سنوات.

وقال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ممثل مالكي نادي ميلان -خلال مؤتمر صحفي- "درسنا بانتباه كبير ما يقوم به، كيف يُعد فريقه للمباريات، نريد منه أن يجلب هويته في اللعب، أسلوبه الهجومي لفريقنا، للاعبينا".

وتابع "بعد 5 سنوات، أردنا توجها جديدا لفريقنا، مع كل الاحترام الذي نكنّه لستيفانو بيولي".

وأقال ميلان بيولي بعد موسم مخيب للآمال، وذلك بعد 5 سنوات من توليه منصبه. وكان فونسيكا (51 عاما) أشرف على تدريب ليل الفرنسي الموسمين الماضيين وقاده إلى المشاركة في المسابقات الأوروبية.

وخرج ميلان من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت بحلوله ثالثا خلف دورتموند وباريس سان جرمان، وتابع مشواره القاري في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث خرج في ربع النهائي أمام مواطنه روما بالخسارة أمامه ذهابا وإيابا، في حين حل ثانيا في الدوري المحلي بفارق شاسع عن جاره إنتر البطل، ومن ثم خرج من الموسم خالي الوفاض.

وبعد أن درب في البرتغال، وتحديدا مع بورتو وبراغا، خاض فونسيكا أول تجربة خارجية مع شاختار دونيتسك الأوكراني وقاده إلى تحقيق 103 انتصارات في 139 مباراة و3 ألقاب في الدوري بين 2017 و2019. بعدها انتقل إلى تدريب روما عام 2019 وقاده الى نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2021، قبل أن ينتقل إلى ليل الفرنسي وينتهي عقده معه في يونيو/حزيران الجاري.

وشهدت أندية النخبة الإيطالية تغييرات كبيرة على رأس الأجهزة الفنية لديها، حيث تعاقد يوفنتوس مع تياغو موتا بديلا من ماسيميليانو أليغري، ونابولي مع أنتونيو كونتي بدلا من فرانتشيسكو كالتسونا.