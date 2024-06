تحديد موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا "المغرب 2025"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أنه سيجري قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا "المغرب 2025" يوم 4 يوليو/تموز المقبل بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وذكر الكاف، في بيان، أنه سيتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، وإيسواتيني، وليبيريا، وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق للتنافس على أماكن في النهائيات.

وتتصدر الدول المؤكدة في القرعة بطلة أفريقيا ساحل العاج التي انضمت إليها الجزائر وأنغولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر، وأيضا جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو، وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية، وإيسواتيني وإثيوبيا.

Draw for TotalEnergies Africa Cup of Nations Morocco 2025 Qualifiers set for 04 July in Johannesburg.

