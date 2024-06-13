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تحديد موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا "المغرب 2025"

سيتم تقسيم 48 دولة إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق للتنافس على أماكن في النهائيات بأمم أفريقيا 2025 (الأناضول)
13/6/2024-|آخر تحديث: 13/6/202411:44 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أنه سيجري قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا "المغرب 2025" يوم 4 يوليو/تموز المقبل بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وذكر الكاف، في بيان، أنه سيتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، وإيسواتيني، وليبيريا، وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق للتنافس على أماكن في النهائيات.

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وتتصدر الدول المؤكدة في القرعة بطلة أفريقيا ساحل العاج التي انضمت إليها الجزائر وأنغولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر، وأيضا جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو، وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية، وإيسواتيني وإثيوبيا.

وتشمل الدول الأخرى الغابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وأيضا موزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، وكذلك السنغال، وسيراليون، وجنوب أفريقيا وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، وتوغو، وتونس، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر/أيلول 2024 لتحديد 24 دولة ستتنافس على كأس الأمم الأفريقية في المغرب عام 2025.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)