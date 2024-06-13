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أول ظهور علني لفيصل حليم لاعب ماليزي تعرض لهجوم كيميائي

Malaysian national team and Selangor FC football player Faisal Halim, who was severely injured in an acid attack, attends a press conference in Shah Alam in Selangor state on June 13, 2024. - Halim, who suffered fourth-degree burns in an acid attack at a shopping mall outside Kuala Lumpur in May, said on June 13 he hopes to return to football in one or two months. (Photo by Arif Kartono / AFP)
فيصل (جناح منتخب ماليزيا) تعرض لهجوم في مركز تسوق ما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الرابعة في وجهه وذراعيه وجسمه وتأثرت نتيجة لذلك طريقة كلامه وحركته (الفرنسية)
13/6/2024

عبّر لاعب كرة قدم الماليزي فيصل حليم -اليوم الخميس- عن أمله في تقديم مهاجميه إلى العدالة سريعا بعد إصابته بحروق خطيرة بعد رشه بمادة كيميائية عبارة عن حامض الشهر الماضي.

وفي أول ظهور علني منذ الهجوم الذي وقع في الخامس من مايو/أيار الماضي، قال حليم الذي بدت عليه ندوب واضحة وكان متأثرا عاطفيا إنه سيركز على تعافيه قبل محاولة العودة إلى اللعب.

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وقال خلال مؤتمر صحفي "لا أعرف إذا ما كان بإمكاني العودة للعب أم لا، أتمنى فقط أن يدعو الناس من أجل عودتي إلى الملاعب.. أريد أن أواصل حياتي بشكل طبيعي مثل الآخرين، مثل اللاعبين الآخرين".

وأضاف "أتمنى القبض على الجناة في أسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة".

وتعرض فيصل (جناح منتخب ماليزيا) ونادي سيلانجور إف سي لهجوم في مركز تسوق، مما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الرابعة في وجهه وذراعيه وجسمه وتأثرت نتيجة لذلك طريقة كلامه وحركته.

وكان الحادث ضمن سلسلة هجمات تعرض لها لاعبو كرة قدم ماليزيون في ذلك الشهر رغم أن الشرطة نفت أن تكون هناك صلة بين القضيتين.

ورفض فيصل الذي يطلق عليه اسم "ميكي" التكهن بأسباب الهجوم، لكنه أقر بأنه كان له تأثير نفسي كبير عليه وعلى أسرته.

ودفعت الهجمات على فيصل وغيره من لاعبي كرة القدم بعض الأندية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.

المصدر : وكالات