أول ظهور علني لفيصل حليم لاعب ماليزي تعرض لهجوم كيميائي

عبّر لاعب كرة قدم الماليزي فيصل حليم -اليوم الخميس- عن أمله في تقديم مهاجميه إلى العدالة سريعا بعد إصابته بحروق خطيرة بعد رشه بمادة كيميائية عبارة عن حامض الشهر الماضي.

وفي أول ظهور علني منذ الهجوم الذي وقع في الخامس من مايو/أيار الماضي، قال حليم الذي بدت عليه ندوب واضحة وكان متأثرا عاطفيا إنه سيركز على تعافيه قبل محاولة العودة إلى اللعب.

"Saya sanggup hilang gaji berpuluh ribu, asalkan saya dan keluarga selamat" – Faisal Halim#AWANInews pic.twitter.com/n6yQ78cR3T — Astro AWANI (@501Awani) June 13, 2024

وقال خلال مؤتمر صحفي "لا أعرف إذا ما كان بإمكاني العودة للعب أم لا، أتمنى فقط أن يدعو الناس من أجل عودتي إلى الملاعب.. أريد أن أواصل حياتي بشكل طبيعي مثل الآخرين، مثل اللاعبين الآخرين".

وأضاف "أتمنى القبض على الجناة في أسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة".

Lambaian daripada Faisal Halim a.k.a Mickey sebelum meninggalkan sidang media rasminya sambil diiringi beberapa pengawal peribadi di Pusat Latihan Selangor FC. pic.twitter.com/xoGFw5gQlb — Sukanz. (@sukanzcom) June 13, 2024

وتعرض فيصل (جناح منتخب ماليزيا) ونادي سيلانجور إف سي لهجوم في مركز تسوق، مما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الرابعة في وجهه وذراعيه وجسمه وتأثرت نتيجة لذلك طريقة كلامه وحركته.

Progress pemulihan muka faisal halim. pic.twitter.com/VIY8tdi6jm — Artortoise 🇲🇾🇵🇸 (@Artortoise_full) June 13, 2024

وكان الحادث ضمن سلسلة هجمات تعرض لها لاعبو كرة قدم ماليزيون في ذلك الشهر رغم أن الشرطة نفت أن تكون هناك صلة بين القضيتين.

ورفض فيصل الذي يطلق عليه اسم "ميكي" التكهن بأسباب الهجوم، لكنه أقر بأنه كان له تأثير نفسي كبير عليه وعلى أسرته.

ودفعت الهجمات على فيصل وغيره من لاعبي كرة القدم بعض الأندية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.