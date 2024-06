مورينيو يتوقع بطل يورو 2024 وأفضل لاعب والهداف والفائز بالكرة الذهبية

توقع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المنتخب الذي سيتوج بلقب بطولة يورو 2024 لكرة القدم، كما توقع أفضل لاعب وهداف بالبطولة إضافة إلى اللاعب الذي سيتوج بالكرة الذهبية هذا العام.

وتوقع مورينيو (61 عامًا) أن يتوج منتخب البرتغال ببطولة أمم أوروبا 2024 -التي تنطلق يوم الجمعة بمباراة ألمانيا المضيفة ضد أسكتلندا- بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية.

ودعم المدرب البرتغالي بلاده للفوز بالبطولة وإلحاق الهزيمة الثانية على التوالي في النهائي لمنتخب إنجلترا بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت.

وترشحت إنجلترا للفوز بأول لقب كبير لها منذ لقب مونديال عام 1966، لكنها تدخل البطولة بعد هزيمة ودية مخيبة 1-0 أمام آيسلندا على ملعب ويمبلي.

في المقابل، أثبتت البرتغال التي فازت ببطولة أوروبا عام 2016، أنها مستعدة بشكل أفضل بفوزها على أيرلندا في المباراة الودية الأخيرة 3-0 حيث هز كريستيانو رونالدو الشباك مرتين.

Jose Mourinho gives us his #EURO2024 predictions! 🔮 pic.twitter.com/zpEP2qtud3

— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 12, 2024