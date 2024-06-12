النظام والجوائز المالية ليورو 2024

تنطلق كأس أوروبا (يورو 2024) لكرة القدم في 14 يونيو/حزيران وتستمر لغاية 14 يوليو/تموز في ألمانيا، وهنا نستعرض نظام البطولة والجوائز المالية المخصّصة:

نظام بطولة يورو 2024

سيكون نظام البطولة مماثلا للنسختين السابقتين: دور المجموعات، حيث تقسّم الفرق الـ24 إلى 6 مجموعات من 4 منتخبات، ثمّ 4 أدوار إقصائية. وسيخوض كل فريق 3 مباريات في الدور الأول من خلال مواجهة كل فريق مرّة واحدة.

بعد هذه المباريات، يتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

في حالة التعادل في النقاط بين فريقين على الأقل من المجموعة ذاتها، تُحدّد الأفضلية وفق التراتبية التالية:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف المسجّلة خلال المواجهات المباشرة ثم عددها.

تنطلق بعدها المباريات الإقصائية، من خلال مباراة واحدة مع إمكانية التمديد لشوطين إضافيين (نصف ساعة على شوطين) وركلات ترجيح، وصولاً إلى المباراة النهائية.

الاستبدالات

منذ عودة النشاط الكروي بعد جائحة "كوفيد-19″، بات يُسمح لكل فريق بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة. ويمكن إجراء تبديل سادس في حال وجود وقت إضافي في مباريات "خروج المغلوب".

سمح الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" أيضا للمدرّبين باستدعاء ما بين 23 إلى 26 لاعبًا، ويمكن أن يُدرجوا جميعا على قائمة المباراة.

أخيرًا، وحتى قبل المباراة الأولى فقط، سيكون من الممكن استبدال أي لاعب بحريّة في حالة وجود "إصابة أو مرض خطير" معتمدٍ طبيًا.

الإيقافات

على غرار جميع البطولات الكبرى، فإنّ اللاعبين أو الإداريين (من بينهم المدربون) الذين يتعرّضون للطرد، يتم إقصاؤهم مباشرة عن المباراة التالية في المسابقة، لكن في حالة حدوث مخالفة خطيرة، يمكن للهيئة التأديبية بالاتحاد الدولي "فيفا" رفع العقوبة وتوسيعها لتشمل المسابقات الأخرى.

وفي ما يخص الإنذارات، يتم إيقاف اللاعبين والإداريين الذين يحصلون على بطاقتين صفراوين للمباراة التالية، لكن "عدادهم" يعود إلى الصفر في نهاية الدور ربع النهائي.

الجوائز المالية

يعتزم الاتحاد الأوروبي توزيع 331 مليون يورو (نحو 360 مليون دولار) على المشاركين الـ24 على غرار نسخة 2021.

سيحصل كل مشارك على 9.25 ملايين يورو، بينما سيظفر الفائز باللقب بما يصل إلى 28.25 مليون يورو إذا فاز بمبارياته الثلاث في الدور الأول.