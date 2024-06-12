ميسي: أشعر بالخوف دائما وإنتر ميامي فريقي الأخير

قال ليونيل ميسي، نجم وقائد منتخب الأرجنتين (راقصو التانجو)، إنه سينهي مسيرته مع كرة القدم بقميص ناديه الحالي إنتر ميامي الأميركي.

وقال ميسي، الفائز بلقب مونديال قطر 2022 وبجائزة أفضل لاعب في البطولة، في مقابلة مع قناة "إي إس بي إن"، اليوم الأربعاء، "إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير".

وأضاف اللاعب المخضرم "لست مستعدا لترك كرة القدم، فأنا أحبها ومارستها طوال حياتي، وأستمتع يوميا بخوض التدريبات والمباريات".

وأضاف نجم برشلونة الإسباني السابق "أشعر بالخوف دائما من لحظة النهاية، أدرك أن الوقت يقترب، وكل شيء سينتهي، لكنني أقضي حاليا وقتا ممتعا".

واختتم ميسي تصريحه بالقول "أنا مستمتع حاليا بالتفاصيل الصغيرة التي سأفتقدها عندما أعتزل كرة القدم".

وكان ميسي، البالغ من العمر 37 عاما، انضم لصفوف إنتر ميامي في صيف العام الماضي 2023، ووقع عقدا لمدة عامين.

وانضم النجم الأرجنتيني للفريق الأميركي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو/حزيران 2023.