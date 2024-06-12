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بسبب رفض أحد أبويه… حرمان لاعب بوليفي من كوبا أميركا وتحقيق رقم قياسي

مويسيس بانياغوا، لاعب وسط بوليفيا يغيب عن كوبا اميركا المصدر: moises._.paniagua - حساب اللاعب عبر الانستقرام
مويسيس بانياغوا كان يفترض أن يكون أصغر لاعب يشارك في النسخة المقبلة من كوبا أميركا (مواقع التواصل)
12/6/2024

يغيب مويسيس بانياغوا، لاعب وسط بوليفيا البالغ من العمر 16 عاما، عن بطولة كوبا أميركا لكرة القدم التي تحتضنها الولايات المتحدة، بسبب عدم حصوله على إذن بالسفر من أحد والديه.

وقال الاتحاد البوليفي لكرة القدم، في بيان، إن بانياغوا، الذي يلعب لفريق "أولوايز ريدي" المحلي، لم يتمكن من ترتيب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لأنه لم يكن لديه تصريح أبوي كامل. لكنه لم يحدد أي واحد من الوالدين كان وراء المنع.

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وكان يفترض أن يكون البوليفي هو أصغر لاعب يشارك في النسخة المقبلة من كوبا أميركا.

واختير الموهبة الشابة لخوض مباراتين وديتين ضد الإكوادور وكولومبيا في الولايات المتحدة لكنه لم يسافر.

وسيعلن المدرب كارلوس زاغو عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا قريبا.

ودخل بانياغوا التاريخ في كأس ليبرتادوريس في فبراير/شباط الماضي، عندما أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا بعمر 16 عاما و188 يوما، وكان ذلك ضد سبورتينغ كريستال البيروفي.

وتقع بوليفيا في المجموعة الثالثة التي تضم الولايات المتحدة وباراغواي وبنما.

وستكون أول مباراة لها أمام البلد المضيف يوم 23 يونيو/حزيران في أرلينغتون بولاية تكساس.

المصدر : مواقع إلكترونية