3 منتخبات مرشحة للفوز ببطولة كوبا أميركا

الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي ثلاثة منتخبات مرشحة بقوة للفوز بلقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، التي تنطلق في 20 يونيو/حزيران الجاري بالولايات المتحدة الأميركية.

وتقام البطولة الأعرق، التي انطلقت في 2016، خلال الفترة الممتدة من 20 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية، و6 من أميركا الشمالية.

ورشحت صحيفة "سبورت" الفرنسية 3 منتخبات من أميركا الجنوبية للتنافس على لقب البطولة كالتالي:

الأرجنتين تتطلع الاحتفاظ باللقب

يمتلك ألبيسيليستي فريقا قويا يتكون من لاعبين ذوي خبرة وموهوبين، يتقدمهم لاعب إنتر ميامي ليونيل ميسي.

كما يمكن للمدرب ليونيل سكالوني الاعتماد على أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز، وأيضا على الحارس المخضرم إيميليانو مارتينيز، الذي قدم أداء جيدا للغاية قبل عامين في مونديال قطر.

منذ وصول ليونيل سكالوني، وجد الفريق توازنا جيدا بين حيازة الكرة والإيقاع، ما يسمح له بالتكيف مع منافسين مختلفين.

وتسير الأرجنتين في مسار إيجابي منذ عام 2021، حيث فاز المنتخب بكوبا أميركا في 2021، ونهائي كأس الأبطال "فيناليسيما" في 2022 ضد إيطاليا (الفائز ببطولة أمم أوروبا 2020)، وبكأس العالم 2022.

ويمكن لهذه الديناميكية والثقة المكتسبة في السنوات الأخيرة أن تدفع ميسي وأقرانه للبحث عن لقب جديد.

البرازيل تبحث عن اللقب العاشر

يمتلك السيليساو، أحد أفضل الفرق في كوبا أميركا 2024، لاعبين متميزين، من بينهم فينيسيوس جونيور ورودريغو وإندريك (ريال مدريد)، الذين سيكون بمقدورهم بث حياة جديدة في الفائز بكأس كوبا أميركا عام 2019.

علاوة على ذلك، نجح مدرب البرازيل الجديد دوريفال جونيور في استخراج أفضل الإمكانات من اللاعبين، وتسلط تكتيكاته المرنة والقابلة للتكيف الضوء على الصفات الفنية والإبداعية للمهاجمين.

الأوروغواي نحو تكرار سيناريو 2011

تعد أوروغواي واحدة من أنجح الدول في تاريخ كوبا أميركا (15 لقبا)، ومن الواضح أن هذه الخبرة تعد رصيدا كبيرا للفريق.

مع مارسيلو بيلسا على رأس الفريق، سيذهب سيليستي إلى الولايات المتحدة للفوز بكأس كوبا أميركا 2024.

وللوصول إلى أبعد مدى في المسابقة، يمكن للفريق الاعتماد على نجمه المهاجم المخضرم لويس سواريز وداروين نونيز نجم ليفربول، وفي الوسط، يمكن للمدرب الاعتماد على مانويل أورغيت وفريديريكو فالفيردي.

ومن المتوقع أن يبذل كل هؤلاء اللاعبين معا جهودا كبيرة لمنح سيليستي لقب كوبا أميركا الـ16.