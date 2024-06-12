رونالدو.. نجم تبحث عنه الأرقام وتلتصق بتاريخه

عزّز النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو رصيده التهديفي الدولي ورفعه إلى 130 هدفا بعد تسجيله ثنائية في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على ضيفه الأيرلندي بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء، استعدادا لكأس أوروبا 2024.

ورغم وصوله إلى سن الـ39، فإنه لا يزال يحطم الأرقام ويكتب التاريخ في كرة القدم:

الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 130 هدفا في 207 مباريات دولية، مبتعدا بـ22 هدفا عن الإيراني المعتزل علي دائي الثاني، و24 هدفا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الثالث.

بات المهاجم السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وهداف النصر السعودي الحالي على بُعد 5 أهداف فقط للوصول إلى 900 هدف مع الأندية والمنتخب في رقمٍ قياسي.

أول لاعب يسجل في 21 سنة متتالية بقميص المنتخب الوطني، إذ انضم لمنتخب "برازيل أوروبا" عام 2004.

شارك في أمم أوروبا 6 مرات (رقم قياسي).

هداف النهائيات بـ14 هدفا.

الهداف التاريخي لكرة القدم 895 هدفا.

هداف ريال مدريد التاريخي بـ450 هدفا.

الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بـ140 هدفا.

أول لاعب يتوج بجائزة هداف الدوري في 4 دول مختلفة (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية).