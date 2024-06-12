المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2027 في السعودية
18 منتخبا من أصل 24 ضمنت تأهلها إلى كأس آسيا 2027 التي تقام في السعودية وتأهلت إلى الدور الثاني والفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
ونجحت 9 منتخبات عربية في الوصول إلى البطولة القارية الأهم على صعيد المنتخبات والمنافسة على مقاعد آسيا المؤهلة للمونديال.
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18 منتخب يواصلون رحلتهم في تصفيات #كأس_العالم 2026 🤩 pic.twitter.com/CFikbqt8vx
— #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) June 12, 2024
والمنتخبات المتأهلة لكأس آسيا والدور الفاصل هي:
- المجموعة الأولى: قطر (متصدرة) والكويت (مركز ثان).
- المجموعة الثانية: اليابان (متصدرة) وكوريا الشمالية (مركز ثان).
- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية (متصدرة) والصين (مركز ثان).
- المجموعة الرابعة: عُمان (متصدرة) وقرغيزستان (مركز ثان).
- المجموعة الخامسة: إيران (متصدرة) وأوزبكستان (مركز ثان).
- المجموعة السادسة: العراق (متصدر) وإندونيسيا (مركز ثان).
- المجموعة السابعة: الأردن (متصدر) والسعودية (مركز ثان).
- المجموعة الثامنة: الإمارات (متصدرة) والبحرين (مركز ثان).
- المجموعة التاسعة: أستراليا (متصدرة) وفلسطين (مركز ثان).
وإضافة إلى هذه المنتخبات الـ18 هناك 6 منتخبات تتأهل من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
المنتخبات المشاركة في الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027
يشارك في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 24 منتخبا هي:
- 18 منتخبا هي الثالث والرابع من المرحلة الثانية للتصفيات.
- 5 منتخبات متأهلة من الجولة الفاصلة.
- أفضل منتخب خاسر من الدور الأول.
تقسم المنتخبات على 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى البطولة.
ومن بين المنتخبات الـ24 ستكون هناك 3 عربية فقط، هي سوريا واليمن ولبنان، ولم تحدد المجموعات حتى الآن، حيث من المنتظر أن تتحدد عن طريق القرعة.
منتخبات الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027 هي:
- سوريا.
- لبنان.
- اليمن.
- طاجيكستان.
- تايلند.
- فيتنام.
- الهند.
- ماليزيا.
- الفلبين.
- تركمانستان.
- أفغانستان.
- سنغافورة.
- هونغ كونغ.
- الصين.
- المالديف.
- ميانمار.
- نيبال.
- بنغلاديش.
- بوتان.
- لاوس.
- باكستان.