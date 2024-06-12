المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا 2027 في السعودية

18 منتخبا من أصل 24 ضمنت تأهلها إلى كأس آسيا 2027 التي تقام في السعودية وتأهلت إلى الدور الثاني والفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

ونجحت 9 منتخبات عربية في الوصول إلى البطولة القارية الأهم على صعيد المنتخبات والمنافسة على مقاعد آسيا المؤهلة للمونديال.

والمنتخبات المتأهلة لكأس آسيا والدور الفاصل هي:

المجموعة الأولى: قطر (متصدرة) والكويت (مركز ثان).

قطر (متصدرة) والكويت (مركز ثان). المجموعة الثانية: اليابان (متصدرة) وكوريا الشمالية (مركز ثان).

اليابان (متصدرة) وكوريا الشمالية (مركز ثان). المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية (متصدرة) والصين (مركز ثان).

كوريا الجنوبية (متصدرة) والصين (مركز ثان). المجموعة الرابعة: عُمان (متصدرة) وقرغيزستان (مركز ثان).

عُمان (متصدرة) وقرغيزستان (مركز ثان). المجموعة الخامسة: إيران (متصدرة) وأوزبكستان (مركز ثان).

إيران (متصدرة) وأوزبكستان (مركز ثان). المجموعة السادسة: العراق (متصدر) وإندونيسيا (مركز ثان).

العراق (متصدر) وإندونيسيا (مركز ثان). المجموعة السابعة: الأردن (متصدر) والسعودية (مركز ثان).

الأردن (متصدر) والسعودية (مركز ثان). المجموعة الثامنة: الإمارات (متصدرة) والبحرين (مركز ثان).

الإمارات (متصدرة) والبحرين (مركز ثان). المجموعة التاسعة: أستراليا (متصدرة) وفلسطين (مركز ثان).

وإضافة إلى هذه المنتخبات الـ18 هناك 6 منتخبات تتأهل من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

المنتخبات المشاركة في الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027

يشارك في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 24 منتخبا هي:

18 منتخبا هي الثالث والرابع من المرحلة الثانية للتصفيات.

5 منتخبات متأهلة من الجولة الفاصلة.

أفضل منتخب خاسر من الدور الأول.

تقسم المنتخبات على 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى البطولة.

ومن بين المنتخبات الـ24 ستكون هناك 3 عربية فقط، هي سوريا واليمن ولبنان، ولم تحدد المجموعات حتى الآن، حيث من المنتظر أن تتحدد عن طريق القرعة.

منتخبات الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027 هي: