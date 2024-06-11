موعد مباراة ألمانيا ضد أسكتلندا بافتتاح يورو 2024 والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) يوم الجمعة القادم بالمباراة الافتتاحية بين منتخب ألمانيا -مستضيف البطولة- ضد أسكتلندا على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

المباراة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبي سويسرا والمجر أيضا.

ويسعى الألمان -أبطال مونديال 2014 في البرازيل- بقيادة مدربهم الشاب يوليان ناغلسمان إلى استعادة هيبة الكرة الألمانية التي ضاعت في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، عندما خرجت مبكرا صفر اليدين من البطولة.

فيما يحاول المنتخب الأسكتلندي إنجاز مهمة تخطي دور المجموعات التي فشل فيها في النسخة الماضية في إنجلترا.

ما موعد مباراة ألمانيا وأسكتلندا والقنوات الناقلة؟

تقام المباراة يوم الجمعة القادم الموافق 14 يونيو/حزيران 2024، على ملعب أليانز آرينا معقل بايرن ميونخ الألماني، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساءً 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

تذيع قنوات (بي إن سبورتس) القطرية -صاحبة حقوق بث بطولة يورو 2024 المباراة على قناتها: beIN Sports HD 1 Max، وتطبيقها beIN Sports Connect.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من خلال البث المباشر للجزيرة نت.