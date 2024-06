ليفاندوفسكي يغيب عن أول مباراة لبولندا في يورو 2024

تأكد غياب المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده بولندا في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم أمام هولندا الأحد في هامبورغ، بعد تعرّضه لإصابة بفخذه في مباراة دولية ودية ضد تركيا الاثنين، حسب ما أعلن طبيب المنتخب.

وقال الطبيب ياتسيك ياورشيفسكي في بيان -الثلاثاء- إن مهاجم برشلونة الإسباني البالغ 35 عاما وصاحب 82 هدفا في 149 مباراة دولية "تعرّض لتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين، مما سيحرمه المشاركة في المباراة الأولى من البطولة. نبذل قصارى جهدنا ليتمكن من خوض المباراة الثانية ضد النمسا" في 21 يونيو/حزيران.

