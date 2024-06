ريال مدريد يرفض عرضا من ليفربول لضم رودريغو

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني رفض عرضا من ليفربول الإنجليزي لضم نجمه البرازيلي رودريغو جويس.

ووفقا لبرنامج "الشيرينغيتو" فإن الريدز قدم عرضا بقيمة 120 مليون يورو لرودريغو لكن النادي الملكي رفضه.

وأشار البرنامج إلى أن رودريغو يشعر بعدم الاستقرار، بسبب المنافسة الكبيرة التي تنتظره العام المقبل لتأمين مكانه في التشكيلة الأساسية بعد انضمام مواطنه إندريك والنجم الفرنسي كيليان مبابي.

🚨 Rodrygo is NOT thinking about leaving Real Madrid and is excited about the 2024-25 season. @marca pic.twitter.com/PMzp7mmNQ4

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 11, 2024