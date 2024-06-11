ريال مدريد يرفض عرضا من ليفربول لضم رودريغو

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني رفض عرضا من ليفربول الإنجليزي لضم نجمه البرازيلي رودريغو جويس.

ووفقا لبرنامج "الشيرينغيتو" فإن الريدز قدم عرضا بقيمة 120 مليون يورو لرودريغو لكن النادي الملكي رفضه.

وأشار البرنامج إلى أن رودريغو يشعر بعدم الاستقرار، بسبب المنافسة الكبيرة التي تنتظره العام المقبل لتأمين مكانه في التشكيلة الأساسية بعد انضمام مواطنه إندريك والنجم الفرنسي كيليان مبابي.

🚨 Rodrygo is NOT thinking about leaving Real Madrid and is excited about the 2024-25 season. @marca pic.twitter.com/PMzp7mmNQ4 — Madrid Zone (@theMadridZone) June 11, 2024

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالريدز في السنوات الأخيرة.

وكان ليفربول يرغب في التعاقد مع رودريغو قبل أن يغادر سانتوس البرازيلي، لكن ريال مدريد سبقهم للتوقيع معه وتأمين خدماته.

وتتحدث تقارير عن أن ليفربول يحتفظ باهتمامه برودريغو، بينما يبحث في السوق عن أجنحة في ظل حديث عن احتمال مغادرة محمد صلاح ولويس دياز.

كما لا يخفي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي الذي سجل 54 هدفًا في 216 مباراة خاضها مع بطل أوروبا في جميع المسابقات.

ولعب رودريغو دورا حيويا في دوري أبطال أوروبا حيث سجل أهدافًا في لحظات حاسمة بمسابقة النخبة الأوروبية في اثنين من المواسم الثلاثة الماضية.

وانضم رودريغو إلى النادي الملكي في يونيو/حزيران 2019 قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.