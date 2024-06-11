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ريال مدريد يرفض عرضا من ليفربول لضم رودريغو

رودريغو جويس سجل 54 هدفًا في 216 مباراة خاضها مع ريال مدريد (غيتي)
11/6/2024

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني رفض عرضا من ليفربول الإنجليزي لضم نجمه البرازيلي رودريغو جويس.

ووفقا لبرنامج "الشيرينغيتو" فإن الريدز قدم عرضا بقيمة 120 مليون يورو لرودريغو لكن النادي الملكي رفضه.

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وأشار البرنامج إلى أن رودريغو يشعر بعدم الاستقرار، بسبب المنافسة الكبيرة التي تنتظره العام المقبل لتأمين مكانه في التشكيلة الأساسية بعد انضمام مواطنه إندريك والنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالريدز في السنوات الأخيرة.

وكان ليفربول يرغب في التعاقد مع رودريغو قبل أن يغادر سانتوس البرازيلي، لكن ريال مدريد سبقهم للتوقيع معه وتأمين خدماته.

وتتحدث تقارير عن أن ليفربول يحتفظ باهتمامه برودريغو، بينما يبحث في السوق عن أجنحة في ظل حديث عن احتمال مغادرة محمد صلاح ولويس دياز.

كما لا يخفي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي الذي سجل 54 هدفًا في 216 مباراة خاضها مع بطل أوروبا في جميع المسابقات.

ولعب رودريغو دورا حيويا في دوري أبطال أوروبا حيث سجل أهدافًا في لحظات حاسمة بمسابقة النخبة الأوروبية في اثنين من المواسم الثلاثة الماضية.

وانضم رودريغو إلى النادي الملكي في يونيو/حزيران 2019 قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

المصدر : الصحافة الإسبانية