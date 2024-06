سعيا وراء الميداليات.. رياضيون يلجؤون لتقنية مرضى السكري في أولمبياد باريس

يستعين رياضيون أولمبيون، بينهم عداء الماراثون الهولندي عبدي ناجيي، بأداة جديدة يأملون أن تعزز فرصهم في الفوز بميدالية في أولمبياد باريس وهي أجهزة صغيرة تلتصق بالجلد لقياس سكر الدم.

وتبدو أولمبياد باريس، التي تنطلق في 26 يوليو/تموز المقبل، فرصة لاستعراض التكنولوجيا رغم عدم وجود أدلة تثبت قدرتها على تحسين الأداء الرياضي.

وتبلغ قيمة سوق هذه الأجهزة، المخصصة لمرضى السكري، مليارات الدولارات سنويا.

ويسعى المصنعون للتوسع في قطاع الرياضة والصحة، حيث قد يطلق أبرز الرياضيين التوجهات الجديدة.

أجهزة القياس المستمر لسكر الدم (continuous glucose monitor) هي لصقات بحجم العملة المعدنية تتصل لا سلكيا بالهاتف الذكي. وبمساعدة إبرة، يوضع مستشعر صغير في أعلى الذراع لقياس سكر الدم بين الخلايا الموجودة أسفل الجلد مباشرة. وتبقى اللاصقة على جهاز الاستشعار في مكانه لفترة تصل إلى أسبوعين.

وأصبحت النماذج الحالية أصغر وأدق، ولم تعد بحاجة لجهاز استقبال منفصل.

يستخدم بعض الرياضيين البارزين وفريق العمل الخاص بهم هذه الأجهزة لتقييم السعرات الحرارية التي تدخل الجسم وشدة التمرين. وتعتبر الاستفادة خلال السباقات التي تستمر لأقل من 3 ساعات محدودة.

وقالت السباحة الأسترالية المعتزلة تشيلسي هودجز، التي فازت بذهبية التتابع في أولمبياد طوكيو، إن الجهاز ساعدها في معالجة نوبات من الإجهاد الشديد والدوار في الحصص التدريبية التي تدوم طويلا. وباستخدام الجهاز، تبين أنها عرضة لانخفاض مستويات سكر الدم.

قال العداء الهولندي عبدي ناجيي، الذي فاز بفضية أولمبياد طوكيو، إنه ومدربيه يتابعون سكر الدم كمؤشر للطاقة المتاحة، في إطار مساعيه لركض "بلا عناء".

وأضاف السويدي إميل بلومبرغ المنافس في سباقات الموانع، الذي يسعى للتأهل إلى باريس، أنه استخدم الجهاز لتجنب الإفراط في التدريب. وساعدته الأجهزة على إدراك حاجته لتناول مزيد من الطعام خلال حصص المران الأطول.

