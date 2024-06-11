الأرجنتيني كوبر يستقيل من تدريب سوريا بعد خسارة ثقيلة من اليابان

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تقديم المدرب هيكتور كوبر لاستقالته من تدريب المنتخب الأول بعد خسارة ثقيلة 5-صفر من اليابان في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 اليوم الثلاثاء.

وعُرف عن الأرجنتيني كوبر اللعب بطريقة دفاعية لكن سوريا استقبلت 3 أهداف في أول 20 دقيقة لتخسر من مضيفتها اليابان وتفشل في بلوغ المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقامة في أميركا الشمالية وتخسر فرصة الصعود مباشرة لكأس آسيا المقامة في السعودية.

وقال الاتحاد السوري للعبة عبر فيسبوك "تقدم المدرب هيكتور كوبر باستقالته من منصبه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة اليابان".

ونقل الاتحاد السوري تصريحات كوبر للصحفيين قائلا "كنت سعيدا جدا بالعمل مع اللاعبين وبكل المساعدة التي تلقيتها من الاتحاد السوري… لكن أعتقد أن هذه المباراة هي نهاية المرحلة بالنسبة لي".

وتولى كوبر (68 عاما) تدريب سوريا في فبراير/شباط 2023 وقاد الفريق لبلوغ دور الـ16 لكأس آسيا 2023 في قطر الماضية قبل الخسارة من إيران بركلات الترجيح.

وسبق للمدرب المخضرم قيادة مصر لبلوغ كأس العالم 2018، كما خاض تجارب مع الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وجورجيا على مستوى المنتخبات.