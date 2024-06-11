منتخب السودان يستعيد الصدارة من السنغال في تصفيات مونديال 2026

استعاد منتخب السودان صدارة المجموعة الثانية من السنغال في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزه 3-صفر على مضيفه جنوب السودان في جوبا اليوم الثلاثاء.

ورفع السودان رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات ليتقدم بفارق نقطتين على السنغال، التي بلغت دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.

وكانت السنغال قد قفزت على الصدارة مؤقتا بعد فوزها أول أمس الأحد 1-0 على موريتانيا.

ومنح والي الدين خضر التقدم للفريق الزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية.

وأنهى ياسر مزمل آمال صاحب الأرض في العودة بالنتيجة بعدما عزز التقدم بعد 6 دقائق من نهاية الاستراحة بتسديدة قوية سكنت أعلى الزاوية الضيقة بعدما أخطا مدافع جنوب السودان في إبعاد الكرة بعد سقوط عبد الرؤوف يعقوب لاعب السودان لتصل إلى مزمل الذي لم يخطئ الهدف.

واختتم محمد عبد الرحمن أهداف السودان في الدقيقة 78 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة منخفضة من يعقوب.

وتجمد رصيد جنوب السودان، التي انضمت لعضوية الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) عام 2012، عند نقطتين في المركز قبل الأخير.