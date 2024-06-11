دي ماريا.. لاعب مظلوم إعلاميا قاد الأرجنتين للمجد القاري والعالمي

طالما علقت الجماهير الأرجنتينية آمالا كبيرة على دي ماريا باعتباره سلاحا فتاكا ومنقذا لمنتخب التانغو في الأوقات الحاسمة وخاصة في النهائيات، حيث سجّل أهدافا رائعة أسهمت في تتويج منتخب بلاده في عدة مسابقات دولية.

وبدأت قصة دي ماريا البالغ 36 عاما مع تسجيل الأهداف في النهائيات خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 في بكين، حيث فازت الأرجنتين في النهائي بصعوبة على نيجيريا بهدف وحيد رائع سجله صاحب القدم اليسرى بعد أن رفع الكرة بالحارس النيجيري.

وبالطريقة ذاتها، نجح الجناح السابق ليوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في تسجيل هدف الفوز الصعب على البرازيل في نهائي بطولة كوبا أميركا 2021.

أما الهدف الثالث فيعود تاريخه إلى يونيو/حزيران عام 2022، خلال نهائي كأس "الفيناليسيما" 2022 ضد إيطاليا حيث دون جناح ريال مدريد سابقا على الهدف الثاني في فوز الأرجنتين على إيطاليا 3-صفر.

ونجح دي ماريا في تحقيق لقب كأس العالم في قطر 2022 مع منتخب بلاده عقب الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح (4-2)، بعد أن كانت المباراة قد انتهت في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

ومنذ انضمامه لمنتخب الأرجنتين الأول، خاض دي ماريا 139 مباراة وسجل خلالها 31 هدفا، كان آخرها هدف الفوز ضد الإكوادور -فجر الاثنين- في مباراة ودية استعدادا لكوبا أميركا المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة بين 20 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024.

وسجل دي ماريا قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول في شيكاغو يوم الأحد، ليصنع فوز منتخب التانغو تحت أنظار القائد ليونيل ميسي الذي شارك بديلا في الدقيقة 56 من مجريات الشوط الثاني.

وقال جناح بنفيكا البرتغالي "كان فوزا مستحقا. علينا أن نواصل العمل كما نفعل دائما وأن نبقى متحدين.. الإكوادور منافس يمكن أن نواجهه في كوبا أميركا. نعلم أنها ستكون بطولة صعبة للغاية. اليوم كانت مباراة جيدة لإظهار ما يمكننا القيام به في المباريات المقبلة".

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني يوم السبت المقبل مع غواتيمالا في المباراة الودية الأخيرة قبل الدفاع عن لقبه في بطولة كوبا أميركا.