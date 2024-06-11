5 لاعبين شباب يستحقون المتابعة في يورو 2024

تتجه الأنظار في كأس أمم أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو/حزيران الجاري و14 يوليو/تموز المقبل نحو مجموعة من المواهب الصاعدة، إذ يتوقع أن يقدم هؤلاء أنفسهم على المستوى الدولي بعد نجاحهم مع الأندية.

وفي الوقت الذي ستكون فيه هذه البطولة الأخيرة بالنسبة إلى عدد من النجوم المخضرمين يأمل نظراؤهم الشبان أن يحجزوا مركزا أساسيا ويتمكنوا من إظهار موهبتهم مع منتخباتهم.

وهؤلاء أبرز 5 لاعبين شباب يستحقون المتابعة في البطولة القارية:

الإسباني الأمين جمال (16 عاما)

يعد جمال أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، محطما العديد من الأرقام القياسية في عمر صغير مع برشلونة والمنتخب.

خاض مباراته الأولى مع النادي الكتالوني بعمر الـ15 وأصبح أصغر من سجل هدفا في الدوري بعمر الـ16 عاما و87 يوما، وبات أيضا أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص منتخب إسبانيا، وفي حال الوصول إلى النهائي سيكون جمال قد بلغ الـ17.

خاض 50 مباراة مع فريقه ضمن مختلف المسابقات في الموسم الماضي سجل خلالها 7 أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة.

الألماني فلوريان فيرتز (21 عاما)

توّج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه في مايو/أيار الماضي من دون خسارة أي مباراة، وأحد اللاعبين الذين ساهموا بهذا الإنجاز هو الشاب فلوريان فيرتز.

سجل 18 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة في 47 مباراة ضمن مختلف المسابقات في الموسم الماضي.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد معه، ويتمتع فيرتز بإمكانيات رائعة، وبإمكانه أن يشغل مركز الجناح الأيمن.

الفرنسي وارن زاير-إيمري (18 عاما)

لاعب آخر دخل التاريخ هو وارن زاير-إيمري الذي أصبح أصغر لاعب يلعب ويسجل للمنتخب الفرنسي منذ أكثر من قرن، ففي أغسطس/آب 2022 خاض مباراته الاحترافية الأولى مع باريس سان جيرمان، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي أيضا.

مدّد عقده مؤخرا ليبقى ضمن صفوفه للمواسم الخمسة المقبلة، والدولي الفرنسي قوي وسريع بالكرة، ولديه بعض الصفات التي يملكها زميله المهاجم كيليان مبابي.

صنع 7 تمريرات حاسمة وسجل 3 أهداف في 43 مباراة مع النادي الباريسي بمختلف المسابقات في الموسم الماضي.

البلجيكي جيريمي دوكو (22 عاما)

من الصعب على لاعب أن يبرز نفسه في ناد ضخم مثل مانشستر سيتي، لكن دوكو لفت الأنظار بعد انتقاله إلى إنجلترا العام الماضي قادما من رين الفرنسي مقابل 55.4 مليون يورو.

ساعدت سرعته وقوته وإمكانياته التكتيكية السيتي في الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.

ورغم وجود جاك غريليش غير المستدعى إلى قائمة إنجلترا والتغيير المستمر في توظيف اللاعبين من قبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا فإن دوكو لعب 21 مباراة أساسيا مع سيتي من بين 45، مسجلا 7 أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة.

تدرج في جميع الفئات العمرية للمنتخب البلجيكي بدءا من منتخب تحت 15 عاما وانضم إلى الفريق الأول عام 2020.

الهولندي تشافي سيمونز (21 عاما)

على الرغم من أنه في الـ21 فإن سيمونز لعب مع فرق مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، حيث قضى نحو 9 أعوام في أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة.

وخلال فترته في كتالونيا أصبح أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في الأندية الإسبانية بسبب تنوع مهاراته كلاعب وسط هجومي وكجناح أيسر وأيمن، لكنه لم يمثل الفريق الأول.

خاض أولى مبارياته الاحترافية مع سان جيرمان الذي انتقل منه إلى آيندهوفن معارا، ثم انتقل إلى لايبزيغ الألماني على سبيل الإعارة أيضا.

وسجل سيمونز 10 أهداف وقدّم 15 تمريرة حاسمة في 43 مباراة مع الفريق الألماني بمختلف المسابقات.

وبعد 14 مباراة دولية مع المنتخب الأول وجد طريقه إلى المرمى للمرة الأولى أمس الاثنين خلال الفوز الودي على آيسلندا برباعية نظيفة.