شاهد.. الكويت تتأهل لكأس آسيا وللمرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال

سجل عيد الرشيدي هدفا متأخرا ليمنح الكويت الفوز 1-صفر على أفغانستان ويضمن لبلاده حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 والمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد نهاية الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة اليوم الثلاثاء.

وتأهلت الكويت في المركز الثاني بالمجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط، متفوقة بفارق نقطتين عن الهند التي خسرت 2-1 أمام تشكيلة شابة لمنتخب قطر في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه، وأفغانستان التي تذيلت ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

وكانت قطر قد ضمنت التأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا 2027 في السعودية قبل آخر جولتين، ولذلك قرر ماركيز لوبيز مدرب قطر الاستعانة بعناصر شابة خلال التوقف الدولي الحالي لدمجها مع اللاعبين أصحاب الخبرة في المستقبل.

وجاء هدف الكويت الوحيد في المباراة بعد عمل جماعي مميز، وصلت على إثره تمريرة محمد دحام إلى زميله الرشيدي داخل المنطقة ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك أفغانستان قبل 9 دقائق على نهاية المباراة ليطلق الاحتفالات في ملعب علي صباح السالم.

شوف |

فرحة كويتية بالتأهل لكأس آسيا 2027 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 #التصفيات_الآسيوية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/MdjI1skI2L — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 11, 2024

قطر تقلب تأخرها أمام الهند

وفي مباراة أقيمت في التوقيت نفسه، قلبت قطر تأخرها بهدف إلى الفوز 2-1 على الهند لتحرمها من التأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم والصعود المباشر إلى كأس آسيا 2027.

وافتتح لاليانزوالا تشانجتي التسجيل للهند قبل 8 دقائق من الاستراحة، ليضع فريقه في موقف جيد من أجل التأهل.

لكن يوسف أيمن سجل التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 73 بعد خطأ فادح من حارس الهند في إبعاد ضربة رأس من أيمن لتمر الكرة بين ساقيه قبل أن يؤكد مدافع قطر الهدف بوضع الكرة في الشباك.

وسجل أحمد الراوي هدف فوز قطر قبل 5 دقائق من نهاية المباراة بتسديدة منخفضة من داخل قوس منطقة الجزاء.

ورفعت قطر رصيدها بهذا الفوز إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة.

فوز كبير للبنان على بنغلاديش

فاز منتخب لبنان على ضيفه منتخب بنغلاديش 4-صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة التاسعة.

ورفع منتخب لبنان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بفارق نقطتين خلف منتخب فلسطين صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب بنغلاديش عند نقطة واحدة فقط، فيما يتصدر المنتخب الأسترالي المجموعة برصيد 18 نقطة.

ويدين المنتخب اللبناني بالفضل في الفوز لنجمه حسن معتوق الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق الخامسة و49 و60، فيما سجل نادر مطر الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.