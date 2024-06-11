أستراليا تهزم فلسطين بخماسية في تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027

حققت أستراليا العلامة الكاملة في المرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027 بعد فوزها 5-صفر على منتخب فلسطين اليوم الثلاثاء.

ورفعت أستراليا رصيدها إلى 18 نقطة من 6 مباريات متقدمة بفارق عشر نقاط عن منتخب فلسطين. وضمن كلا المنتخبين بلوغ كأس آسيا المقامة في السعودية واللعب في المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقام في أميركا الشمالية.

وتجمد رصيد منتخب فلسطين عند 8 نقاط، متقدما بفارق 5 نقاط عن لبنان الذي يواجه بنغلاديش في ختام مباريات المجموعة.

⏰ نهاية المباراة | 🇦🇺 أستراليا 5️⃣-0️⃣ فلسطين 🇵🇸 منتخب أستراليا يُنهي مشاركته في الدور الثاني من #التصفيات_الآسيوية بالعلامة الكاملة ✅ pic.twitter.com/H0ZRltsRmA — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) June 11, 2024

ومنح كوسيني ينجي التقدم لصاحب الأرض بعد 5 دقائق بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح أسفل الزاوية اليمنى للحارس رامي حمادة.

وجعل آدم تاجرت النتيجة 2-صفر لأستراليا في الدقيقة 26 بعدما أخطأ لاعبو منتخب فلسطين في بداية الهجمة لتصل الكرة إلى مارتن بويل الذي أرسل تمريرة منخفضة حولها تاغارت في شباك الفريق الزائر.

وأضاف ينجي هدفه الثاني والثالث لبلاده قبل 4 دقائق من الاستراحة بتسديدة من مدى قريب بعدما قدم بويل تمريرته الحاسمة الثانية في المباراة.

واستمرت هيمنة أستراليا في الشوط الثاني وسجل بويل الهدف الرابع في الدقيقة 53 بعد تمريرة من تاغارت.

واختتم البديل نيستوري إرانكوندا (18 عاما) خماسية أستراليا في الدقيقة 87 من ركلة جزاء ليسجل أول أهدافه الدولية.