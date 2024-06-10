زيدان: مبابي سيصنع التاريخ في ريال مدريد

أعرب أسطورة ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين زيدان عن تفاؤله بمستقبل مواطنه كيليان مبابي في سنتياغو برنابيو.

ويستعد النجم الفرنسي للالتحاق بصفوف ريال مدريد الإسباني بعد اختتام بطولة كأس أمم أوروبا، التي تحتضنها ألمانيا بين 14 يونيو/حزيران الجاري و14 يوليو/ تموز المقبل.

وأعلن النادي الملكي، الاثنين الماضي، تعاقده مع مبابي لمدة 5 مواسم، قادما من باريس سان جيرمان في صفقة مجانية.

وقال زيدان عن انتقال مبابي إلى البرنابيو، في حوار مع برنامج "تليفوت" الفرنسي، "إنه في المكان المناسب (ريال مدريد) وسيصنع التاريخ، وأعتقد أنه سيتفوق على الجميع".

"Mbappé va marquer l'histoire, et dépasser tout le monde !" Les mots forts de Zinédine Zidane sur la place que Kylian Mbappé va laisser dans l'histoire des Bleus 🇫🇷 Le documentaire EXCEPTIONNEL "Le Phénomène Mbappé" de @BarniaudSeb, à découvrir dimanche à 23h30 sur @TF1 ! pic.twitter.com/XAalP7Uznu — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 8, 2024

ويستعد برنامج تليفوت على قناة "تي أف 1" الفرنسية لبث وثائقي يتناول مسيرة النجم الفرنسي، ويتضمن شهادات عدد من نجوم وأساطير كرة القدم.

وانضم الدولي الفرنسي إلى صفوف المرينغي، بعد مسيرة استمرت 6 أعوام مع باريس سان جيرمان، أحرز خلالها 256 هدفا في 308 مباريات.

كما توج مبابي مع سان جيرمان بـ14 لقبا، بواقع 6 ألقاب للدوري، و4 بكأس فرنسا، ولقبين في كأس الرابطة، و3 ألقاب في كأس الأبطال.

وكان مبابي، الذي انضم لسان جيرمان عام 2017، قادما من موناكو، مدد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في "حديقة الأمراء".