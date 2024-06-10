الدوري السداسي الليبي يقام في إيطاليا وهذه الأسباب

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، استضافة إيطاليا مباريات الدوري السداسي بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وينافس 20 فريقا في الدوري الليبي المكون من مجموعتين، وتتأهل 3 فرق من كل مجموعة للدوري السداسي، وتتنافس لحسم اللقب في مباريات من دور واحد.

وتم سحب القرعة في مقر الاتحاد الليبي بحضور ممثلي الأندية، الذين حضروا اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد المحلي اليوم.

وقال رئيس الاتحاد الليبي عبد الحكيم الشلماني، في مؤتمر صحفي أقيم بالعاصمة طرابلس، إن الاتفاق تم على استضافة إيطاليا المباريات.

وأضاف الشلماني "الاتحاد المحلي حصل على كل الموافقات، وخاطب الاتحاد الأفريقي (كاف) لأخذ الإذن. الدوري سينطلق في 24 يونيو على أن ينتهي في العاشر من يوليو".

وقال وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي بطرابلس إن السبب الرئيسي في لعب الدوري بإيطاليا هو الطلب الذي تقدمت به الأندية، من أجل توفير إمكانات أكثر من حيث الملاعب وتقنية حكم الفيديو المساعد.

وأضاف "لا ندعي الكمال في الرياضة، ولكن طلب اللعب خارج ليبيا كان من الأندية… نعمل على تطوير ملاعبنا، وسينتهي العمل من بعضها نهاية العام الجاري".

وسيشارك في الدوري السداسي كل من أهلي طرابلس حامل اللقب وأهلي بنغازي والنصر بنغازي والمدينة طرابلس والسويحلي مصراته، ويتبقى مقعد واحد ينافس عليه الهلال بنغازي والأخضر البيضاء.

وصرح وزير الرياضة الجويفي أن مباريات الدوري السداسي ستقام في مدينة تورينو، حسب ما أبلغتهم السلطات الإيطالية.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها منافسات الدوري الليبي خارج قارة أفريقيا بعد أن أقيمت بتونس في السابق.