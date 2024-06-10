موعد مباراة المغرب ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

سيواجه المنتخب المغربي نظيره الكونغولي، غدا الثلاثاء، في مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

وواصل منتخب المغرب انطلاقته القوية، محققا انتصاره الثاني تواليا على حساب ضيفه الزامبي 2-1، الجمعة، على ملعب أدرار في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة.

وتصدر منتخب "أسود الأطلس"، رابع مونديال قطر، المجموعة بـ6 نقاط من مباراتين، بفارق 3 نقاط عن زامبيا والنيجر وتنزانيا، وتتذيل الكونغو الترتيب بلا رصيد.

وكانت مباراة الكونغو والنيجر قد أُلغيت بسبب رفض الأخيرة اللعب في برازافيل، بعدما كانت المباراة مقررة في كينشاسا.

موعد المباراة

تقام مباراة المغرب والكونغو الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2024 على ملعب أدرار، وستنطلق المواجهة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة،20:00 بتوقيت المغرب.

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