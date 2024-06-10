صلاح يُجنب مصر الهزيمة والجزائر تنتفض ضد أوغندا في تصفيات كأس العالم 2026

أنقذ مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح منتخب بلاده مصر من الخسارة أمام مضيفتها غينيا بيساو بتسجيله هدف التعادل 1-1، الاثنين، على ملعب 24 سبتمبر في بيساو، خلال الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، ضمن التصفيات الإفريقية لمونديال 2026 لكرة القدم.

وتقدمت غينيا بيساو بهدف لمهاجم ليون الفرنسي ماما بالديه في الدقيقة 41، وأدرك صلاح التعادل للفراعنة في الدقيقة 70.

وهو التعادل الأول لمصر بعد 3 انتصارات متتالية، لتعزز موقعها في الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو الثانية مؤقتا، بانتظار مباراة بوركينا فاسو وسيراليون (4 نقاط لكل منهما)، المقررة لاحقا في العاصمة المالية باماكو.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 4 نقاط عن منتخب غينيا بيساو صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الذي سيواجه سيراليون صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وكانت جيبوتي تعادلت مع إثيوبيا 1-1 في مدينة الجديدة المغربية، الأحد، في افتتاح الجولة الرابعة.

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

منتخب غينيا بيساو يفتتح التسجيل في المباراة ⚽️ مصر 0 × 1 غينيا بيساو ⁦ #SSC ⁩ | ⁦ #WCQ pic.twitter.com/36Vr1eAJDa — SSC (@ssc_sports) June 10, 2024

الجزائر تنتفض

سجل حسام عوار وسعيد بن رحمة هدفين في الشوط الثاني، ليقودا الجزائر للفوز 2-1 على مضيفتها أوغندا، ورفعت الجزائر رصيدها إلى 9 نقاط من 4 مباريات، لتواصل صدارة المجموعة السابعة.

ولدى أوغندا 6 نقاط بالتساوي مع بوتسوانا وغينيا وموزامبيق، وخاض آخر منتخبين 3 مباريات فقط.

ووضع ترافيس موتيابا منتخب أوغندا في المقدمة بعد 10 دقائق من اللعب بعدما أطلق تسديدة قوية.

وسجل عيسى ماندي مدافع الجزائر هدفا لم يحتسب بداعي التسلل قرب الاستراحة.

وأدرك عوار لاعب الوسط التعادل للفريق الزائر، مستغلا تسديدة من زميله محمد أمين عمورة، ليحول الكرة إلى الشباك فور بداية الشوط الثاني.

وسجّل بن رحمة هدف الفوز في الدقيقة 58، بعدما قاد أمين عمورة هجمة مرتدة ومرر الكرة لزميله الذي راوغ حارس أوغندا وهز الشباك.

وتقام الجولتان الخامسة والسادسة في مارس/آذار المقبل، حيث تلعب مصر خارج أرضها مع إثيوبيا، ثم تستقبل سيراليون بالقاهرة، بينما تواجه الجزائر مضيفتها بوتسوانا، ثم تستضيف موزمبيق في الجزائر.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل مركز الوصافة مباريات فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.