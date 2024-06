يفضل البقاء في ريال مدريد.. نجل أنشيلوتي مطلوب كمدرب في عدة أندية

أغلق دافيد أنشيلوتي نجل كارلو مدرب ريال مدريد الباب أمام أي خروج محتمل من البرنابيو هذا الصيف، مفضلا البقاء مساعدا لوالده على أن ينطلق في مسيرته التدريبية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية تلقى الإيطالي عروضًا من أندية في الدوري السعودي كما يرغب إيفرتون الإنجليزي في ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

ويبدو أن فرانك تريمبولي، وكيل دافيد والذي يدير أيضًا شؤون والده، نصحه بالبقاء في العاصمة الإسبانية، لمدة عام آخر على الأقل.

ودافيد هو أحد مساعدي أنشيلوتي الذي لعب دورًا رئيسيًا في الإعداد التكتيكي لريال مدريد.

ويمتد عقد دافيد في ريال لغاية عام 2026، مثل عقد والده.

ويبدو دافيد واضحًا بشأن بدء مسيرته كمدرب رئيسي في أحد الأندية الكبرى، لكنه لا يريد التسرع في اتخاذ أي قرار.

وتشير صحيفة "آس" إلى أن دافيد يريد الحصول على التوقيت المناسب، خاصة مع احتمال أن يفكر ريال مدريد في إمكانية التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن الحالي تشابي ألونسو صيف عام 2025.

وكان لدافيد دور بارز في ريال مدريد خصوصا خلال الأشهر الأخيرة، في اتخاذ بعض القرارات التي كانت مهمة للفوز بدوري أبطال أوروبا، مثل الإصرار على إشراك خوسيلو ضد بايرن أو التخطيط لهدف كارفاخال في النهائي.

بدأ دافيد، البالغ من العمر 34 عامًا، مسيرته المهنية كمدرب للياقة البدنية في باريس سان جيرمان، وهو يعمل كمساعد لوالده منذ 2016.

