يتصدرها الأمين جمال بقفزة ضخمة.. أعلى 10 لاعبين زادت قيمتهم السوقية

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني، المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق، عن قائمة أعلى 10 لاعبين قفزت قيمتهم السوقية بشكل ضخم خلال الموسم الماضي 2023-2024.

وأشار الموقع الرياضي الشهير إلى أن زيادة قيمة اللاعبين جاءت بعد تقديمهم موسما استثنائيا مع أنديتهم في مختلف الدوريات الأوروبية.

ونشر الموقع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الأحد، قائمة مكونة من 10 لاعبين اكتسبوا أعلى قيمة، تصدرها جوهرة برشلونة الأمين جمال ابن 16 عاما، بزيادة وصلت إلى 90 مليون يورو، أكثر من أي لاعب آخر في العالم.

The top ten players with the biggest increase in market value across the 2023/24 season 📈🌟 pic.twitter.com/B15MFj25Ys — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 9, 2024

وجاء خلفه لاعب تشلسي الإنجليزي كول بالمر (22 عاما)، بزيادة في قيمته السوقية بلغت 65 مليون يورو، يليه نجم ريال مدريد الإنجليزي الآخر جود بيلينغهام (20 عاما) بزيادة 60 مليون يورو.

The top ten players with the biggest increase in market value across the 2023/24 season 📈🌟 pic.twitter.com/B15MFj25Ys — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 9, 2024

وفي المركز الرابع، ظهر اسم اللاعب السويدي فيكتور غيوكيرس مهاجم سبورتينغ لشبونة بقيمة 52 مليون يورو، والخامس اكتشاف مانشستر يونايتد هذا الموسم كوبي ماينو (19 عاما)، بزيادة في قيمته بلغت 49 مليون يورو.

وتواجد لاعب بنفيكا الشاب جواو نيفيز (19 عاما) في المركز السادس، بزيادة أكبر عن قيمته السوقية بـ45 مليون يورو، يليه بالقيمة ذاتها لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني فلورين فيرتز (21 عاما)، وخلفهم بالزيادة نفسها جناح جيرونا المتألق سافيو صاحب الـ20 عاما.

أما المركز التاسع فكان للاعب الهولندي جوشوا زيركزي (23 عاما)، بزيادة قيمته السوقية بـ41 مليون يورو، وخلفه عاشرا بزيادة 40 مليون يورو، وهو لاعب وسط باريس سان جيرمان زائير إمري بعمر 18 عاما.