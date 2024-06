يتصدرها الأمين جمال بقفزة ضخمة.. أعلى 10 لاعبين زادت قيمتهم السوقية

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني، المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق، عن قائمة أعلى 10 لاعبين قفزت قيمتهم السوقية بشكل ضخم خلال الموسم الماضي 2023-2024.

وأشار الموقع الرياضي الشهير إلى أن زيادة قيمة اللاعبين جاءت بعد تقديمهم موسما استثنائيا مع أنديتهم في مختلف الدوريات الأوروبية.

ونشر الموقع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الأحد، قائمة مكونة من 10 لاعبين اكتسبوا أعلى قيمة، تصدرها جوهرة برشلونة الأمين جمال ابن 16 عاما، بزيادة وصلت إلى 90 مليون يورو، أكثر من أي لاعب آخر في العالم.

The top ten players with the biggest increase in market value across the 2023/24 season 📈🌟 pic.twitter.com/B15MFj25Ys

