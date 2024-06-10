يوم أنفق ريال مدريد 361 مليون دولار للتعاقد مع 8 لاعبين صيف 2009

رمى ريال مدريد الإسباني بثقله قي الميركاتو الصيفي عام 2009، حيث أنفق مئات ملايين الدولارات للتعاقد مع لاعبين تركوا بصمتهم في البرنابيو وقادوا النادي الملكي إلى المجد الأوروبي والعالمي.

وأنفق النادي المالكي ما قيمته 361 مليون دولار لضم 8 لاعبين.

أحد أقوى التعاقدات كان مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للفريق، والذي قاده إلى 3 ألقاب متتالية بدوري أبطال أوروبا، ليكون من بين الأفضل في تاريخ الريال.

كما ضم الميرينغي كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية في عام 2022 من ليون الفرنسي.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين ضمهم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي لعام 2009: