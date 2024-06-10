يوم أنفق ريال مدريد 361 مليون دولار للتعاقد مع 8 لاعبين صيف 2009
10/6/2024
رمى ريال مدريد الإسباني بثقله قي الميركاتو الصيفي عام 2009، حيث أنفق مئات ملايين الدولارات للتعاقد مع لاعبين تركوا بصمتهم في البرنابيو وقادوا النادي الملكي إلى المجد الأوروبي والعالمي.
وأنفق النادي المالكي ما قيمته 361 مليون دولار لضم 8 لاعبين.
اقرأ أيضاlist of 2 items
زيدان: مبابي سيصنع التاريخ في ريال مدريدزيدان: مبابي سيصنع التاريخ في ريال مدريد
أحد أقوى التعاقدات كان مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للفريق، والذي قاده إلى 3 ألقاب متتالية بدوري أبطال أوروبا، ليكون من بين الأفضل في تاريخ الريال.
كما ضم الميرينغي كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية في عام 2022 من ليون الفرنسي.
وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين ضمهم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي لعام 2009:
- البرتغالي كريستيانو رونالدو: من مانشستر يونايتد (131 مليون دولار).
- البرازيلي كاكا: من ميلان (92 مليون دولار).
- الفرنسي كريم بنزيمة: من ليون الفرنسي (49 مليون دولار).
- الإسباني تشابي ألونسو: من ليفربول (49 مليون دولار).
- الإسباني ألفارو نغريدو: من ألمريا (7 ملايين دولار).
- الإسباني ألفارو أربيولا: من ليفربول (6 ملايين دولار).
- الإسباني إستيبان غرانيرو: من خيتافي (6 ملايين دولار).
- الإسباني راؤول ألبيول: من فالنسيا (21 مليون دولار).
المصدر : مواقع إلكترونية