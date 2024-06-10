موعد مباراة السعودية والأردن بتصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027 والقنوات الناقلة

نرصد في السطور التالية موعد مباراة السعودية ضد الأردن، وأهم المعلومات عن مواجهتهما التي تجرى في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السابعة، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027، والقنوات الناقلة للمباراة.

يتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، يليه الأردن في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

تقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض، ويديرها طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم عادل علي النقبي.

وتنطلق صفارة بداية المباراة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مكة المكرمة وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن

تمتلك قنوات الكأس القطرية حقوق بث المباراة وتبثها مباشرة على قناة AL-Kaas HD.